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Во Владивостоке очевидцы спасли рабочего, повисшего на высоте семи метров - РИА Новости, 02.06.2022
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Во Владивостоке очевидцы спасли рабочего, повисшего на высоте семи метров
Во Владивостоке очевидцы спасли рабочего, повисшего на высоте семи метров - РИА Новости, 02.06.2022
Во Владивостоке очевидцы спасли рабочего, повисшего на высоте семи метров
Очевидцы с помощью тента спасли рабочего, который повис на балке под потолком в спорткомплексе "Динамо" во Владивостоке, прокуратура начала проверку. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:09
2022-06-02T11:15
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Очевидцы с помощью тента спасли рабочего, который повис на балке под потолком в спорткомплексе "Динамо" во Владивостоке, прокуратура начала проверку.В соцсетях разошлось видео, снятое в СК "Динамо" во Владивостоке. На нем видно, как падает стоящая посреди спортивного зала конструкция, и на балке под потолком на высоте 6-7 метров повисает мужчина, он держится за нее руками. В пабликах сообщают, что упали строительные леса, на которых стоял рабочий. На видео очевидцы подтаскивают ворота, потом их отодвигают и натягивают под мужчиной тент. Рабочий падает на него и тут же встает. Люди аплодируют.В СК "Динамо" РИА Новости подтвердили факт происшествия, не уточнив подробностей, но отметив, что рабочий не состоит в штате спорткомплекса. "Он не пострадал", - сказал собеседник агентства."Прокуратура организовала проверку по публикации в СМИ", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.Он отметил, что рабочий за медицинской помощью не обращался.По данным в соцсети спорткомплекса, 1 июня, когда произошел инцидент, там прошли соревнования по художественной гимнастике, приуроченные ко Дню защиты детей.
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владивосток, происшествия
11:09 02.06.2022 (обновлено: 11:15 02.06.2022)
 
Во Владивостоке очевидцы спасли рабочего, повисшего на высоте семи метров

Во Владивостоке очевидцы при помощи тента спасли рабочего, повисшего на высоте семи метров

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Очевидцы с помощью тента спасли рабочего, который повис на балке под потолком в спорткомплексе "Динамо" во Владивостоке, прокуратура начала проверку.
В соцсетях разошлось видео, снятое в СК "Динамо" во Владивостоке. На нем видно, как падает стоящая посреди спортивного зала конструкция, и на балке под потолком на высоте 6-7 метров повисает мужчина, он держится за нее руками. В пабликах сообщают, что упали строительные леса, на которых стоял рабочий. На видео очевидцы подтаскивают ворота, потом их отодвигают и натягивают под мужчиной тент. Рабочий падает на него и тут же встает. Люди аплодируют.
В СК "Динамо" РИА Новости подтвердили факт происшествия, не уточнив подробностей, но отметив, что рабочий не состоит в штате спорткомплекса. "Он не пострадал", - сказал собеседник агентства.
"Прокуратура организовала проверку по публикации в СМИ", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
Он отметил, что рабочий за медицинской помощью не обращался.
По данным в соцсети спорткомплекса, 1 июня, когда произошел инцидент, там прошли соревнования по художественной гимнастике, приуроченные ко Дню защиты детей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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