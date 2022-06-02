https://ria.ru/20220602/tent-1792568598.html

Во Владивостоке очевидцы спасли рабочего, повисшего на высоте семи метров

Во Владивостоке очевидцы спасли рабочего, повисшего на высоте семи метров - РИА Новости, 02.06.2022

Во Владивостоке очевидцы спасли рабочего, повисшего на высоте семи метров

Очевидцы с помощью тента спасли рабочего, который повис на балке под потолком в спорткомплексе "Динамо" во Владивостоке, прокуратура начала проверку. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:09

2022-06-02T11:09

2022-06-02T11:15

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Очевидцы с помощью тента спасли рабочего, который повис на балке под потолком в спорткомплексе "Динамо" во Владивостоке, прокуратура начала проверку.В соцсетях разошлось видео, снятое в СК "Динамо" во Владивостоке. На нем видно, как падает стоящая посреди спортивного зала конструкция, и на балке под потолком на высоте 6-7 метров повисает мужчина, он держится за нее руками. В пабликах сообщают, что упали строительные леса, на которых стоял рабочий. На видео очевидцы подтаскивают ворота, потом их отодвигают и натягивают под мужчиной тент. Рабочий падает на него и тут же встает. Люди аплодируют.В СК "Динамо" РИА Новости подтвердили факт происшествия, не уточнив подробностей, но отметив, что рабочий не состоит в штате спорткомплекса. "Он не пострадал", - сказал собеседник агентства."Прокуратура организовала проверку по публикации в СМИ", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.Он отметил, что рабочий за медицинской помощью не обращался.По данным в соцсети спорткомплекса, 1 июня, когда произошел инцидент, там прошли соревнования по художественной гимнастике, приуроченные ко Дню защиты детей.

https://ria.ru/20220601/izbienie-1792411907.html

владивосток

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владивосток, происшествия