https://ria.ru/20220602/teatropoisk-1792674849.html

В России появится музейно-театральный медиапортал ТеатроПоиск

В России появится музейно-театральный медиапортал ТеатроПоиск - РИА Новости, 02.06.2022

В России появится музейно-театральный медиапортал ТеатроПоиск

Театральный музей имени Бахрушина работает над созданием первого в мире национального музейно-театрального медиапортала ТеатроПоиск, сообщила генеральный... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T18:05

2022-06-02T18:05

2022-06-02T18:21

музейные маршруты россии - 2022

ярославль

театральный музей имени бахрушина

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Театральный музей имени Бахрушина работает над созданием первого в мире национального музейно-театрального медиапортала ТеатроПоиск, сообщила генеральный директор музея Кристина Трубинова в ходе заседания проекта "Музейные маршруты России" в Ярославле.По словам руководителя учреждения, проект объединит национальный портал "Театральные музеи России", сайт "Весь Чехов" и сайт Музея имени Бахрушина."Ярославский Театр драмы имени Федора Волкова одним из первых прислал около 100 фотографий и музейных материалов для размещения на нашем национальном театральном портале. В нашем музее хранится около трех тысяч предметов, отражающих историю Ярославского театра, среди них уникальный документ, приобретённый лично Бахрушиным, – жалованная грамота на дворянство Фёдора Волкова", – отметила Трубинова.Директор музея имени Бахрушина рассчитывает, что медиапортал ТеатроПоиск станет экосистемой, где пользователи смогут найти ответ на любой вопрос о музее и театре.Она добавила, что платформа будет постоянно развиваться, наполняясь новым содержанием. Куратором проекта ТеатроПоиск выступает начальник отдела цифрового развития Театрального музея имени Бахрушина Алексей Петров.Очередная сессия проекта "Музейные маршруты России" проходит 2 и 3 июня в Ярославле. Профессионалы отрасли обсуждают создание новых маршрутов, способы привлечения посетителей, а также методы работы музеев и подходы к продвижению и формированию сообщества. "Музейные маршруты России" стартовали в 2021 году. Проект должен привлечь внимание широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию страны, вовлечь в культурный оборот максимальное число исторически значимых объектов показа, а также помочь найти современные инструменты и механизмы продвижения музеев. Следующая сессия проекта пройдет 16-17 июня в Республике Марий Эл.

https://ria.ru/20220517/muzeynyemarshruty-1788995241.html

ярославль

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ярославль, театральный музей имени бахрушина, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)