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В России появится музейно-театральный медиапортал ТеатроПоиск - РИА Новости, 02.06.2022
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Музейные маршруты России
Музейные маршруты России - 2022
https://ria.ru/20220602/teatropoisk-1792674849.html
В России появится музейно-театральный медиапортал ТеатроПоиск
В России появится музейно-театральный медиапортал ТеатроПоиск - РИА Новости, 02.06.2022
В России появится музейно-театральный медиапортал ТеатроПоиск
Театральный музей имени Бахрушина работает над созданием первого в мире национального музейно-театрального медиапортала ТеатроПоиск, сообщила генеральный... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T18:05
2022-06-02T18:21
музейные маршруты россии - 2022
ярославль
театральный музей имени бахрушина
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Театральный музей имени Бахрушина работает над созданием первого в мире национального музейно-театрального медиапортала ТеатроПоиск, сообщила генеральный директор музея Кристина Трубинова в ходе заседания проекта "Музейные маршруты России" в Ярославле.По словам руководителя учреждения, проект объединит национальный портал "Театральные музеи России", сайт "Весь Чехов" и сайт Музея имени Бахрушина."Ярославский Театр драмы имени Федора Волкова одним из первых прислал около 100 фотографий и музейных материалов для размещения на нашем национальном театральном портале. В нашем музее хранится около трех тысяч предметов, отражающих историю Ярославского театра, среди них уникальный документ, приобретённый лично Бахрушиным, – жалованная грамота на дворянство Фёдора Волкова", – отметила Трубинова.Директор музея имени Бахрушина рассчитывает, что медиапортал ТеатроПоиск станет экосистемой, где пользователи смогут найти ответ на любой вопрос о музее и театре.Она добавила, что платформа будет постоянно развиваться, наполняясь новым содержанием. Куратором проекта ТеатроПоиск выступает начальник отдела цифрового развития Театрального музея имени Бахрушина Алексей Петров.Очередная сессия проекта "Музейные маршруты России" проходит 2 и 3 июня в Ярославле. Профессионалы отрасли обсуждают создание новых маршрутов, способы привлечения посетителей, а также методы работы музеев и подходы к продвижению и формированию сообщества. "Музейные маршруты России" стартовали в 2021 году. Проект должен привлечь внимание широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию страны, вовлечь в культурный оборот максимальное число исторически значимых объектов показа, а также помочь найти современные инструменты и механизмы продвижения музеев. Следующая сессия проекта пройдет 16-17 июня в Республике Марий Эл.
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ярославль, театральный музей имени бахрушина, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
18:05 02.06.2022 (обновлено: 18:21 02.06.2022)
 

В России появится музейно-театральный медиапортал ТеатроПоиск

© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФГенеральный директор музея Кристина Трубинова выступает на заседании проекта "Музейные маршруты России"
Генеральный директор музея Кристина Трубинова выступает на заседании проекта Музейные маршруты России
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
Генеральный директор музея Кристина Трубинова выступает на заседании проекта "Музейные маршруты России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Театральный музей имени Бахрушина работает над созданием первого в мире национального музейно-театрального медиапортала ТеатроПоиск, сообщила генеральный директор музея Кристина Трубинова в ходе заседания проекта "Музейные маршруты России" в Ярославле.
По словам руководителя учреждения, проект объединит национальный портал "Театральные музеи России", сайт "Весь Чехов" и сайт Музея имени Бахрушина.
"Ярославский Театр драмы имени Федора Волкова одним из первых прислал около 100 фотографий и музейных материалов для размещения на нашем национальном театральном портале. В нашем музее хранится около трех тысяч предметов, отражающих историю Ярославского театра, среди них уникальный документ, приобретённый лично Бахрушиным, – жалованная грамота на дворянство Фёдора Волкова", – отметила Трубинова.
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Директор музея имени Бахрушина рассчитывает, что медиапортал ТеатроПоиск станет экосистемой, где пользователи смогут найти ответ на любой вопрос о музее и театре.

"Для портала мы создаём эксклюзивный аудиовизуальный контент, который привлечет аудиторию разных возрастов. Тревел-выпуски о театральных музеях – для обладателей "Пушкинской карты", подкасты – для более взрослых посетителей", – отметила Трубинова.

Она добавила, что платформа будет постоянно развиваться, наполняясь новым содержанием. Куратором проекта ТеатроПоиск выступает начальник отдела цифрового развития Театрального музея имени Бахрушина Алексей Петров.
Очередная сессия проекта "Музейные маршруты России" проходит 2 и 3 июня в Ярославле. Профессионалы отрасли обсуждают создание новых маршрутов, способы привлечения посетителей, а также методы работы музеев и подходы к продвижению и формированию сообщества. "Музейные маршруты России" стартовали в 2021 году. Проект должен привлечь внимание широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию страны, вовлечь в культурный оборот максимальное число исторически значимых объектов показа, а также помочь найти современные инструменты и механизмы продвижения музеев. Следующая сессия проекта пройдет 16-17 июня в Республике Марий Эл.
 
Музейные маршруты России - 2022ЯрославльТеатральный музей имени БахрушинаМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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