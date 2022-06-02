В театре на Малой Бронной показали средневековый спектакль на улице

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Театр на Малой Бронной представил постановку "Женщина-змея" в жанре комедии дель арте (или комедии масок).Спектакль был создан в 2019 году, но в этом сезоне было решено впервые показать его на улице — во дворе театра. Таким образом, не только по сюжету, но и по атмосфере он напоминае постановку средневекового площадного театра.В основе — одноименная сказка Карло Гоцци про принца Фаррускада и его жену Керестани, которые восемь лет счастливы вместе и растят близнецов. Но принц узнает, что его возлюбленная — не та, за кого себя выдает. Их ждут приключения, превращения, волшебники и феи. Не обойдется без драмы, битв и размышлений на темы любви, доблести и чести.В комедии дель арте часто были импровизации, она есть и в российской постановке. Посторонние и внезапные звуки с Малой Бронной или из соседних дворов становятся частью сюжета, а актеры часто придумывают реплики прямо во время представления.Многие артисты играют в масках, которые создавались по канонам итальянского театра. Интересно, что актеры часто исполняют несколько ролей, костюмы и маски они меняют на авансцене, так что все закулисье видно зрителю.Дополнением к спектаклю становится живая музыка. Саундтреком становятся средневековые, классические, современные композиции и даже рок.В постановке Олега Долина играют Сергей Кизас, Евгения Ивашова, Дмитрий Гурьянов, Олег Кузнецов и другие.Следующие даты спектаклей анонсируют в ближайшее время.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Театр на Малой Бронной представил постановку "Женщина-змея" в жанре комедии дель арте (или комедии масок).
Спектакль был создан в 2019 году, но в этом сезоне было решено впервые показать его на улице — во дворе театра. Таким образом, не только по сюжету, но и по атмосфере он напоминае постановку средневекового площадного театра.
В основе — одноименная сказка Карло Гоцци про принца Фаррускада и его жену Керестани, которые восемь лет счастливы вместе и растят близнецов. Но принц узнает, что его возлюбленная — не та, за кого себя выдает. Их ждут приключения, превращения, волшебники и феи. Не обойдется без драмы, битв и размышлений на темы любви, доблести и чести.
В комедии дель арте часто были импровизации, она есть и в российской постановке. Посторонние и внезапные звуки с Малой Бронной или из соседних дворов становятся частью сюжета, а актеры часто придумывают реплики прямо во время представления.
Многие артисты играют в масках, которые создавались по канонам итальянского театра. Интересно, что актеры часто исполняют несколько ролей, костюмы и маски они меняют на авансцене, так что все закулисье видно зрителю.
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