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В театре на Малой Бронной показали средневековый спектакль на улице - РИА Новости, 02.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220602/teatr-1792528284.html
В театре на Малой Бронной показали средневековый спектакль на улице
В театре на Малой Бронной показали средневековый спектакль на улице - РИА Новости, 02.06.2022
В театре на Малой Бронной показали средневековый спектакль на улице
Театр на Малой Бронной представил постановку "Женщина-змея" в жанре комедии дель арте (или комедии масок). РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:08
2022-06-02T11:08
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Театр на Малой Бронной представил постановку "Женщина-змея" в жанре комедии дель арте (или комедии масок).Спектакль был создан в 2019 году, но в этом сезоне было решено впервые показать его на улице — во дворе театра. Таким образом, не только по сюжету, но и по атмосфере он напоминае постановку средневекового площадного театра.В основе — одноименная сказка Карло Гоцци про принца Фаррускада и его жену Керестани, которые восемь лет счастливы вместе и растят близнецов. Но принц узнает, что его возлюбленная — не та, за кого себя выдает. Их ждут приключения, превращения, волшебники и феи. Не обойдется без драмы, битв и размышлений на темы любви, доблести и чести.В комедии дель арте часто были импровизации, она есть и в российской постановке. Посторонние и внезапные звуки с Малой Бронной или из соседних дворов становятся частью сюжета, а актеры часто придумывают реплики прямо во время представления.Многие артисты играют в масках, которые создавались по канонам итальянского театра. Интересно, что актеры часто исполняют несколько ролей, костюмы и маски они меняют на авансцене, так что все закулисье видно зрителю.Дополнением к спектаклю становится живая музыка. Саундтреком становятся средневековые, классические, современные композиции и даже рок.В постановке Олега Долина играют Сергей Кизас, Евгения Ивашова, Дмитрий Гурьянов, Олег Кузнецов и другие.Следующие даты спектаклей анонсируют в ближайшее время.
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театр на малой бронной, новости культуры, театр, что посмотреть , куда сходить
11:08 02.06.2022
 
В театре на Малой Бронной показали средневековый спектакль на улице

Театр на Малой Бронной показал спектакль "Женщина-змея" в своем дворе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСпектакль "Женщина-змея" в Театре на Малой Бронной
Спектакль Женщина-змея в Театре на Малой Бронной - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Театр на Малой Бронной представил постановку "Женщина-змея" в жанре комедии дель арте (или комедии масок).
Спектакль был создан в 2019 году, но в этом сезоне было решено впервые показать его на улице — во дворе театра. Таким образом, не только по сюжету, но и по атмосфере он напоминае постановку средневекового площадного театра.
В основе — одноименная сказка Карло Гоцци про принца Фаррускада и его жену Керестани, которые восемь лет счастливы вместе и растят близнецов. Но принц узнает, что его возлюбленная — не та, за кого себя выдает. Их ждут приключения, превращения, волшебники и феи. Не обойдется без драмы, битв и размышлений на темы любви, доблести и чести.
В комедии дель арте часто были импровизации, она есть и в российской постановке. Посторонние и внезапные звуки с Малой Бронной или из соседних дворов становятся частью сюжета, а актеры часто придумывают реплики прямо во время представления.
Многие артисты играют в масках, которые создавались по канонам итальянского театра. Интересно, что актеры часто исполняют несколько ролей, костюмы и маски они меняют на авансцене, так что все закулисье видно зрителю.
© РИА Новости / Владимир ВяткинСпектакль "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
Спектакль Женщина-змея во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
1 из 12
Спектакль "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Постановка "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной

Спектакль Женщина-змея во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
2 из 12

Постановка "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Спектакль в жанре комедии дель арте "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной

Спектакль Женщина-змея во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
3 из 12

Спектакль в жанре комедии дель арте "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Актеры в спектакле "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной

Спектакль Женщина-змея во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
4 из 12

Актеры в спектакле "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Спектакль "Женщина-змея"

Спектакль Женщина-змея во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
5 из 12

Спектакль "Женщина-змея"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Спектакль "Женщина-змея" Театра на Малой Бронной

Спектакль Женщина-змея во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
6 из 12

Спектакль "Женщина-змея" Театра на Малой Бронной

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Актеры в постановке "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной

Спектакль Женщина-змея во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
7 из 12

Актеры в постановке "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

"Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной

Спектакль Женщина-змея во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
8 из 12

"Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Спектакль "Женщина-змея" Олега Долина

Спектакль Женщина-змея во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
9 из 12

Спектакль "Женщина-змея" Олега Долина

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир ВяткинДиректор театра на Малой Бронной Елена Мироненко и режиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной, Константин Богомолов перед началом спектакля "Женщина-змея
Директор театра на Малой Бронной Елена Мироненко и режиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной, Константин Богомолов перед началом спектакля Женщина-змея
10 из 12
Директор театра на Малой Бронной Елена Мироненко и режиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной, Константин Богомолов перед началом спектакля "Женщина-змея
© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир ВяткинЗрители спектакля "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
Зрители спектакля Женщина-змея во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
11 из 12
Зрители спектакля "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир ВяткинРежиссер-постановщик спектакля "Женщина-змея" Олег Долин во время спектакля "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
Режиссер-постановщик спектакля Женщина-змея Олег Долин во время спектакля Женщина-змея во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
12 из 12
Режиссер-постановщик спектакля "Женщина-змея" Олег Долин во время спектакля "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
© РИА Новости / Владимир Вяткин
1 из 12
Спектакль "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
© РИА Новости / Владимир Вяткин
2 из 12

Постановка "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной

© РИА Новости / Владимир Вяткин
3 из 12

Спектакль в жанре комедии дель арте "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной

© РИА Новости / Владимир Вяткин
4 из 12

Актеры в спектакле "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной

© РИА Новости / Владимир Вяткин
5 из 12

Спектакль "Женщина-змея"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
6 из 12

Спектакль "Женщина-змея" Театра на Малой Бронной

© РИА Новости / Владимир Вяткин
7 из 12

Актеры в постановке "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной

© РИА Новости / Владимир Вяткин
8 из 12

"Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной

© РИА Новости / Владимир Вяткин
9 из 12

Спектакль "Женщина-змея" Олега Долина

© РИА Новости / Владимир Вяткин
10 из 12
Директор театра на Малой Бронной Елена Мироненко и режиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной, Константин Богомолов перед началом спектакля "Женщина-змея
© РИА Новости / Владимир Вяткин
11 из 12
Зрители спектакля "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
© РИА Новости / Владимир Вяткин
12 из 12
Режиссер-постановщик спектакля "Женщина-змея" Олег Долин во время спектакля "Женщина-змея" во внутреннем дворе Театра на Малой Бронной
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Дополнением к спектаклю становится живая музыка. Саундтреком становятся средневековые, классические, современные композиции и даже рок.
В постановке Олега Долина играют Сергей Кизас, Евгения Ивашова, Дмитрий Гурьянов, Олег Кузнецов и другие.
Следующие даты спектаклей анонсируют в ближайшее время.
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