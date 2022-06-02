https://ria.ru/20220602/teatr-1792528284.html

В театре на Малой Бронной показали средневековый спектакль на улице

В театре на Малой Бронной показали средневековый спектакль на улице - РИА Новости, 02.06.2022

В театре на Малой Бронной показали средневековый спектакль на улице

Театр на Малой Бронной представил постановку "Женщина-змея" в жанре комедии дель арте (или комедии масок). РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:08

2022-06-02T11:08

2022-06-02T11:08

театр на малой бронной

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Театр на Малой Бронной представил постановку "Женщина-змея" в жанре комедии дель арте (или комедии масок).Спектакль был создан в 2019 году, но в этом сезоне было решено впервые показать его на улице — во дворе театра. Таким образом, не только по сюжету, но и по атмосфере он напоминае постановку средневекового площадного театра.В основе — одноименная сказка Карло Гоцци про принца Фаррускада и его жену Керестани, которые восемь лет счастливы вместе и растят близнецов. Но принц узнает, что его возлюбленная — не та, за кого себя выдает. Их ждут приключения, превращения, волшебники и феи. Не обойдется без драмы, битв и размышлений на темы любви, доблести и чести.В комедии дель арте часто были импровизации, она есть и в российской постановке. Посторонние и внезапные звуки с Малой Бронной или из соседних дворов становятся частью сюжета, а актеры часто придумывают реплики прямо во время представления.Многие артисты играют в масках, которые создавались по канонам итальянского театра. Интересно, что актеры часто исполняют несколько ролей, костюмы и маски они меняют на авансцене, так что все закулисье видно зрителю.Дополнением к спектаклю становится живая музыка. Саундтреком становятся средневековые, классические, современные композиции и даже рок.В постановке Олега Долина играют Сергей Кизас, Евгения Ивашова, Дмитрий Гурьянов, Олег Кузнецов и другие.Следующие даты спектаклей анонсируют в ближайшее время.

https://ria.ru/20220602/teatr-1792298243.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

театр на малой бронной, новости культуры, театр, что посмотреть , куда сходить