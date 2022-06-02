https://ria.ru/20220602/tayvan-1792576772.html

СМИ: Тайвань запретил ввоз в Россию чипов и микропроцессоров

СМИ: Тайвань запретил ввоз в Россию чипов и микропроцессоров - РИА Новости, 02.06.2022

СМИ: Тайвань запретил ввоз в Россию чипов и микропроцессоров

Министерство экономики Тайваня запретило поставки в Россию и Белоруссию "стратегических высокотехнологичных товаров", сообщил портал Digitimes Asia. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:41

2022-06-02T11:41

2022-06-02T15:18

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство экономики Тайваня запретило поставки в Россию и Белоруссию "стратегических высокотехнологичных товаров", сообщил портал Digitimes Asia.Под ограничения, в частности, попали чипы с тактовой частотой свыше 25 мегагерц, микросхемы более чем с 144 контактами."Литографическое оборудование, которое выполняет проецирование и перенос изображения, операции пошагового и повторного выполнения или операцию пошагового сканирования, а также сканирующие электронные микроскопы, предназначенные для автоматического контроля рисунков полупроводниковых приборов, тоже находятся под запретом", — говорится в материале.Как отметило СМИ, полупроводниковое оборудование стало основной категорией экспорта оборудования Тайваня по стоимости, составив 32,0% от общей стоимости вывезенной за рубеж в 2021 году продукции.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.

https://ria.ru/20220530/elbrus-1791648293.html

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788239338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, тайвань, москва, украина