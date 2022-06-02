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СМИ: Тайвань запретил ввоз в Россию чипов и микропроцессоров - РИА Новости, 02.06.2022
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СМИ: Тайвань запретил ввоз в Россию чипов и микропроцессоров
СМИ: Тайвань запретил ввоз в Россию чипов и микропроцессоров - РИА Новости, 02.06.2022
СМИ: Тайвань запретил ввоз в Россию чипов и микропроцессоров
Министерство экономики Тайваня запретило поставки в Россию и Белоруссию "стратегических высокотехнологичных товаров", сообщил портал Digitimes Asia. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:41
2022-06-02T15:18
в мире
технологии
тайвань
москва
украина
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство экономики Тайваня запретило поставки в Россию и Белоруссию "стратегических высокотехнологичных товаров", сообщил портал Digitimes Asia.Под ограничения, в частности, попали чипы с тактовой частотой свыше 25 мегагерц, микросхемы более чем с 144 контактами."Литографическое оборудование, которое выполняет проецирование и перенос изображения, операции пошагового и повторного выполнения или операцию пошагового сканирования, а также сканирующие электронные микроскопы, предназначенные для автоматического контроля рисунков полупроводниковых приборов, тоже находятся под запретом", — говорится в материале.Как отметило СМИ, полупроводниковое оборудование стало основной категорией экспорта оборудования Тайваня по стоимости, составив 32,0% от общей стоимости вывезенной за рубеж в 2021 году продукции.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.
https://ria.ru/20220530/elbrus-1791648293.html
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в мире, технологии, тайвань, москва, украина
11:41 02.06.2022 (обновлено: 15:18 02.06.2022)
 
СМИ: Тайвань запретил ввоз в Россию чипов и микропроцессоров

Digitimes Asia: Тайвань запретил поставки в Россию и Белоруссию чипов и микропроцессоров

© Fotolia / altmisМикропроцессор
Микропроцессор - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Fotolia / altmis
Микропроцессор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство экономики Тайваня запретило поставки в Россию и Белоруссию "стратегических высокотехнологичных товаров", сообщил портал Digitimes Asia.
Под ограничения, в частности, попали чипы с тактовой частотой свыше 25 мегагерц, микросхемы более чем с 144 контактами.
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"Литографическое оборудование, которое выполняет проецирование и перенос изображения, операции пошагового и повторного выполнения или операцию пошагового сканирования, а также сканирующие электронные микроскопы, предназначенные для автоматического контроля рисунков полупроводниковых приборов, тоже находятся под запретом", — говорится в материале.
Как отметило СМИ, полупроводниковое оборудование стало основной категорией экспорта оборудования Тайваня по стоимости, составив 32,0% от общей стоимости вывезенной за рубеж в 2021 году продукции.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.
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