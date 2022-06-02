https://ria.ru/20220602/tatneft-1792521918.html

"Татнефть" планирует добыть первую нефть в Ливии к концу 2022 года

"Татнефть" планирует добыть первую нефть в Ливии к концу 2022 года - РИА Новости, 02.06.2022

"Татнефть" планирует добыть первую нефть в Ливии к концу 2022 года

"Татнефть" готовится приступить к началу добычи в Ливии, первую нефть планирует получить к концу текущего года, заявил журналистам на международном... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T09:15

2022-06-02T09:15

2022-06-02T09:15

татнефть

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россия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "Татнефть" готовится приступить к началу добычи в Ливии, первую нефть планирует получить к концу текущего года, заявил журналистам на международном технологическом форуме "Инновационные технологии недропользования - основа экономики будущего" главный геолог - заместитель генерального директора "Татнефти" Ринат Афлятунов."Добыча не начата, но процесс подготовки к запуску в настоящее время уже ведется… В этом году… активно начата работа по вводу месторождений в опытно-промышленную эксплуатацию… До конца года будет первая нефть", - ответил он на вопрос о том, когда в Ливии будет начата добыча и получена первая нефть.Участки, которые будет разрабатывать "Татнефть", замглавы компании не уточнил."Татнефть" - одна из крупнейших публичных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане и управляет одним из крупнейших в стране комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании, основного контролирующего акционера у "Татнефти" нет.

https://ria.ru/20220602/neft-1792521201.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татнефть, экономика, россия, ливия, танеко