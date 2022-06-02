"Татнефть" планирует добыть первую нефть в Ливии к концу 2022 года
Замглавы "Татнефти" Афлятунов рассказал о планах компании по срокам добычи нефти в Ливии
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник в цехе нефтеперерабатывающего предприятия
Сотрудник в цехе нефтеперерабатывающего предприятия. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "Татнефть" готовится приступить к началу добычи в Ливии, первую нефть планирует получить к концу текущего года, заявил журналистам на международном технологическом форуме "Инновационные технологии недропользования - основа экономики будущего" главный геолог - заместитель генерального директора "Татнефти" Ринат Афлятунов.
"Добыча не начата, но процесс подготовки к запуску в настоящее время уже ведется… В этом году… активно начата работа по вводу месторождений в опытно-промышленную эксплуатацию… До конца года будет первая нефть", - ответил он на вопрос о том, когда в Ливии будет начата добыча и получена первая нефть.
Участки, которые будет разрабатывать "Татнефть", замглавы компании не уточнил.
"Татнефть" - одна из крупнейших публичных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане и управляет одним из крупнейших в стране комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании, основного контролирующего акционера у "Татнефти" нет.