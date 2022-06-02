https://ria.ru/20220602/sud-1792573546.html

Верховный суд согласился с арестом активов основателя "Открытия"

Верховный суд согласился с арестом активов основателя "Открытия" - РИА Новости, 02.06.2022

Верховный суд согласился с арестом активов основателя "Открытия"

Верховный суд в деле о взыскании с основателя финансовой группы "Открытие" Вадима Беляева около 156,6 миллиарда рублей убытков по иску банка "Траст" оставил в... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:27

2022-06-02T11:27

2022-06-02T11:27

происшествия

россия

нью-йорк (город)

траст

открытие (банк)

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Верховный суд в деле о взыскании с основателя финансовой группы "Открытие" Вадима Беляева около 156,6 миллиарда рублей убытков по иску банка "Траст" оставил в силе обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчика в пределах суммы иска.Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Наталья Чучунова отклонила кассационную жалобу Беляева, просившего отправить вопрос об обеспечительных мерах для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. "Применение обеспечительных мер не влечет для ответчика неблагоприятных последствий, не возлагает дополнительных расходов, не препятствует в осуществлении правомочий владения и пользования принадлежащим имуществом", - говорится в определении ВС РФ.Беляев просил отменить вынесенное в августе определение арбитражного суд Москвы о принятии обеспечительных мер, а также судебные акты апелляционной и кассационной инстанций, подтвердивших законность этих мер. Арест наложен на денежные средства на счетах и иное имущество, принадлежащее Беляеву и находящееся у него или других лиц.Возглавляемый Беляевым "Открытие Холдинг" проводил санацию банка "Траст" с 2015 по 2017 год. Иск заявлен о взыскании с него как контролировавшего "Траст" лица убытков, причиненных банку в этот период. В пресс-службе "Траста", комментируя предъявление иска, ранее заявили РИА Новости, что это часть стратегии банка, направленной на возврат средств, выведенных бывшим бенефициаром Беляевым из банков "Траст" и "Открытие", и учитывает позицию ответчика о необходимости разрешения спора о его виновности в судах РФ.Представители Беляева в августе не пришли на заседание суда первой инстанции, на котором рассматривалось ходатайство "Траста" об обеспечительных мерах. Сам ответчик, по словам представителя Банка России, скрывается за границей, и там же находится его имущество."Открытие" и "Траст" в августе 2020 года подали иск к Беляеву также в Верховный суд штата Нью-Йорк, по нынешнему месту жительства ответчика. В иске говорится, что он заявлен "о взыскании активов на сотни миллионов долларов, которые были присвоены в результате крупномасштабного мошенничества и реализации противоправной схемы, что произошло перед крахом одного из крупнейших частных коммерческих банков России".

https://ria.ru/20170911/1502464234.html

https://ria.ru/20210205/iski-1596206413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, нью-йорк (город), траст , открытие (банк)