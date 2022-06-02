https://ria.ru/20220602/strelba-1792500583.html
При стрельбе в американском штате Оклахома пострадали множество людей
При стрельбе в американском штате Оклахома пострадали множество людей - РИА Новости, 02.06.2022
При стрельбе в американском штате Оклахома пострадали множество людей
Множество людей пострадали при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, сообщил местный телеканал NewsOn6 со ссылкой на полицию. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T01:55
2022-06-02T01:55
2022-06-02T02:14
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Множество людей пострадали при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, сообщил местный телеканал NewsOn6 со ссылкой на полицию.Инцидент произошел в здании медицинского центра.Агентство AP также со ссылкой на полицию передает о нескольких убитых.Полиция предполагает, что подозреваемый был застрелен."Я не знаю, мы ли его застрелили или он застрелился сам", - сказал один из полицейских в эфире телеканала.
https://ria.ru/20220531/oruzhie-1792221313.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
01:55 02.06.2022 (обновлено: 02:14 02.06.2022)
При стрельбе в американском штате Оклахома пострадали множество людей
При стрельбе во врачебном офисе в американском городе Талса пострадали множество людей
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости.
Множество людей пострадали при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, сообщил
местный телеканал NewsOn6 со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в здании медицинского центра.
"Множество людей пострадали... при стрельбе во врачебном офисе в Талсе", - цитирует телеканал представителя правоохранительных органов.
Агентство AP также со ссылкой на полицию передает о нескольких убитых.
Полиция предполагает, что подозреваемый был застрелен.
"Я не знаю, мы ли его застрелили или он застрелился сам", - сказал один из полицейских в эфире телеканала.