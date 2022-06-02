https://ria.ru/20220602/strelba-1792500583.html

При стрельбе в американском штате Оклахома пострадали множество людей

При стрельбе в американском штате Оклахома пострадали множество людей - РИА Новости, 02.06.2022

При стрельбе в американском штате Оклахома пострадали множество людей

Множество людей пострадали при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, сообщил местный телеканал NewsOn6 со ссылкой на полицию. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T01:55

2022-06-02T01:55

2022-06-02T02:14

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Множество людей пострадали при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, сообщил местный телеканал NewsOn6 со ссылкой на полицию.Инцидент произошел в здании медицинского центра.Агентство AP также со ссылкой на полицию передает о нескольких убитых.Полиция предполагает, что подозреваемый был застрелен."Я не знаю, мы ли его застрелили или он застрелился сам", - сказал один из полицейских в эфире телеканала.

https://ria.ru/20220531/oruzhie-1792221313.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша