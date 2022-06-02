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При стрельбе в американском штате Оклахома пострадали множество людей - РИА Новости, 02.06.2022
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При стрельбе в американском штате Оклахома пострадали множество людей
При стрельбе в американском штате Оклахома пострадали множество людей - РИА Новости, 02.06.2022
При стрельбе в американском штате Оклахома пострадали множество людей
Множество людей пострадали при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, сообщил местный телеканал NewsOn6 со ссылкой на полицию. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T01:55
2022-06-02T02:14
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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Множество людей пострадали при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, сообщил местный телеканал NewsOn6 со ссылкой на полицию.Инцидент произошел в здании медицинского центра.Агентство AP также со ссылкой на полицию передает о нескольких убитых.Полиция предполагает, что подозреваемый был застрелен."Я не знаю, мы ли его застрелили или он застрелился сам", - сказал один из полицейских в эфире телеканала.
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в мире, сша
01:55 02.06.2022 (обновлено: 02:14 02.06.2022)
 
При стрельбе в американском штате Оклахома пострадали множество людей

При стрельбе во врачебном офисе в американском городе Талса пострадали множество людей

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Множество людей пострадали при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, сообщил местный телеканал NewsOn6 со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в здании медицинского центра.

"Множество людей пострадали... при стрельбе во врачебном офисе в Талсе", - цитирует телеканал представителя правоохранительных органов.

Агентство AP также со ссылкой на полицию передает о нескольких убитых.
Полиция предполагает, что подозреваемый был застрелен.
"Я не знаю, мы ли его застрелили или он застрелился сам", - сказал один из полицейских в эфире телеканала.
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