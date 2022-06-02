https://ria.ru/20220602/stavka-1792633078.html
Нацбанк Украины повысил учетную ставку на 15 процентов
Нацбанк Украины повысил учетную ставку на 15 процентов - РИА Новости, 02.06.2022
Нацбанк Украины повысил учетную ставку на 15 процентов
Нацбанк Украины (НБУ) объявил о решении резко повысить учетную процентную ставку - сразу до 25% годовых с 10%. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:28
2022-06-02T14:28
2022-06-02T14:28
экономика
нацбанк украины
украина
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Нацбанк Украины (НБУ) объявил о решении резко повысить учетную процентную ставку - сразу до 25% годовых с 10%."Правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 25%. Цель такого решительного шага вместе с другими мерами - защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и, как следствие, усиление способности НБУ обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы", - говорится в заявлении регулятора.На историческом минимуме в 6% годовых ставка держалась с июня 2020 года по март 2021 года. Затем она постепенно повышалась, в предыдущий раз с 21 января 2022 года - на 1 процентный пункт, до 10% годовых.
https://ria.ru/20220526/gaz-1790960665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нацбанк украины, украина
Нацбанк Украины повысил учетную ставку на 15 процентов
Нацбанк Украины объявил о решении повысить учетную ставку с десяти до 25 процентов годовых