10:00 02.06.2022 (обновлено: 10:01 02.06.2022)
Билайн построил около 200 станций для усиления связи на дачах Подмосковья
Вышка мобильной связи . Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Билайн построил около 200 новых базовых станций специально для усиления связи на территории одних из крупнейших агломераций СНТ в разных районах Подмосковья, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Улучшения произошли на территории 800 дачных кооперативов, где в сезон проживает более 300 тысяч человек. Билайн также запустил специальное летнее предложение.
В среднем в Подмосковье скорость мобильного интернета выросла на 30%. Это стало возможным в том числе и благодаря эффективному использованию частотного ресурса оператора. Так, в Московской области билайн расширил диапазон LTE 1800 за счет аналогичного диапазона в 2G. Такой подход стал возможен, так как голосовой трафик уверенно смещается из 2G в 4G благодаря технологии VoLTE (передача голоса через LTE). Основные преимущества данной технологии – это быстрота соединения, качество голоса, а также возможность одновременно разговаривать и продолжать пользоваться мобильным интернетом.
"Мы знаем, как важно нашим клиентам всегда оставаться на связи, где бы они не находились – дома, в дороге или за городом. Одним из приоритетных направлений по развитию сети в области для нас – это рост уровня качества связи на территории дачных кооперативов. Поэтому мы основательно подготовили свою сеть к новому летнему сезону – увеличили скорость мобильного интернета для более быстрой загрузки тяжёлый файлов, а также улучшили покрытие на почти 100 000 дачных участках", - заявил директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Дмитрий Машин, слова которого приводятся в сообщении.