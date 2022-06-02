https://ria.ru/20220602/stantsii-1792445472.html

Билайн построил около 200 станций для усиления связи на дачах Подмосковья

Билайн построил около 200 станций для усиления связи на дачах Подмосковья - РИА Новости, 02.06.2022

Билайн построил около 200 станций для усиления связи на дачах Подмосковья

Билайн построил около 200 новых базовых станций специально для усиления связи на территории одних из крупнейших агломераций СНТ в разных районах Подмосковья,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:00

2022-06-02T10:00

2022-06-02T10:01

билайн

вымпелком

московская область (подмосковье)

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150919/01/1509190160_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_e6da4102d9fa96a81b033de90bbd8c10.jpg

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Билайн построил около 200 новых базовых станций специально для усиления связи на территории одних из крупнейших агломераций СНТ в разных районах Подмосковья, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Улучшения произошли на территории 800 дачных кооперативов, где в сезон проживает более 300 тысяч человек. Билайн также запустил специальное летнее предложение.В среднем в Подмосковье скорость мобильного интернета выросла на 30%. Это стало возможным в том числе и благодаря эффективному использованию частотного ресурса оператора. Так, в Московской области билайн расширил диапазон LTE 1800 за счет аналогичного диапазона в 2G. Такой подход стал возможен, так как голосовой трафик уверенно смещается из 2G в 4G благодаря технологии VoLTE (передача голоса через LTE). Основные преимущества данной технологии – это быстрота соединения, качество голоса, а также возможность одновременно разговаривать и продолжать пользоваться мобильным интернетом."Мы знаем, как важно нашим клиентам всегда оставаться на связи, где бы они не находились – дома, в дороге или за городом. Одним из приоритетных направлений по развитию сети в области для нас – это рост уровня качества связи на территории дачных кооперативов. Поэтому мы основательно подготовили свою сеть к новому летнему сезону – увеличили скорость мобильного интернета для более быстрой загрузки тяжёлый файлов, а также улучшили покрытие на почти 100 000 дачных участках", - заявил директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Дмитрий Машин, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220427/bilayn-1785541900.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, вымпелком, московская область (подмосковье), технологии