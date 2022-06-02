https://ria.ru/20220602/spetsoperatsiya-1792757688.html

За сутки из опасных районов спецоперации эвакуировали 20270 человек

За сутки из опасных районов спецоперации эвакуировали 20270 человек - РИА Новости, 02.06.2022

За сутки из опасных районов спецоперации эвакуировали 20270 человек

За прошедшие сутки из опасных районов проведения специальной военной операции в Россию эвакуированы 20270 человек, включая 3185 детей, сообщил в четверг... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T22:49

2022-06-02T22:49

2022-06-02T22:49

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. За прошедшие сутки из опасных районов проведения специальной военной операции в Россию эвакуированы 20270 человек, включая 3185 детей, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 20270 человек, в том числе 3185 детей, а всего с начала специальной военной операции –1615457 человек, из которых 263004 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 231845 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3444", - сообщил он.Генерал напомнил, что в регионах России продолжают работать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения.

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, донбасс, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф