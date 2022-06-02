https://ria.ru/20220602/spetsoperatsiya-1792755136.html

Спецоперация, 2 июня: ООН предложила механизм по вывозу зерна

Спецоперация, 2 июня: ООН предложила механизм по вывозу зерна - РИА Новости, 02.06.2022

Спецоперация, 2 июня: ООН предложила механизм по вывозу зерна

В ходе российской спецоперации на Украине за 2 июня российские самолеты поразили 21 сосредоточение живой силы и военной техники, а саперы РФ с начала... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T22:29

2022-06-02T22:29

2022-06-02T23:01

специальная военная операция на украине

в мире

игорь конашенков

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В ходе российской спецоперации на Украине за 2 июня российские самолеты поразили 21 сосредоточение живой силы и военной техники, а саперы РФ с начала спецоперации обезвредили более 2,6 тысяч гектаров в ДНР и ЛНР.Кроме того, ООН предложила механизм по вывозу зерна из портов Украины. Центр по взаимодействию России и Украины в вопросе вывода судов с зерном планируют создать в Стамбуле.Ход операцииЗа день ракетные войска и артиллерия РФ нанесли более 850 ударов по позициям украинских сил, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников, а российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в Николаевской области.Российские самолеты высокоточными ракетами поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, включая пункты управления украинских националистов из "Кракена" и "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в районе Харькова, добавил Конашенков.По его словам, российская авиация уничтожила за сутки около 240 украинских националистов и почти 40 единиц техники.Сапёры РФ обезвредили в ДНР и ЛНР более 2,6 тысячи гектаров, только за последние сутки 34 гектара, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Из опасных районов в Россию эвакуированы 20 270 человек, включая 3185 детей, сообщил он. Россия доставила со 2 марта на Украину в общей сложности более 25,4 тысячи тонн гуманитарной помощи.Мизинцев также рассказал, что украинские боевики удерживают мирных жителей в Зеленодольске (Днепропетровская область), препятствуя их возращению в подконтрольные ВС РФ села в Херсонской области.Приток иностранных наёмников на Украину с начала мая иссяк, их общее число на Украине сократилось с 6,6 до 3,5 тысячи человек, сообщил Конашенков.Наемники предпочитают покидать Украину из-за больших потерь в боях, но киевский режим препятствует их выезду, отметил он.Силы ДНР через несколько дней рассчитывают взять в "котел" группировку украинских военных в районе Лисичанска и Северодонецка, заявил в четверг заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.Проблемы с вывозом зернаЦентр по взаимодействию России и Украины в вопросе вывода судов с зерном планируют создать в Стамбуле, ожидается вывод на рынки 20 миллионов тонн зерна, передали турецкие СМИ.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у ООН есть предложение: создать контактную группу из четырех сторон (Россия, Украина, Турция, ООН) по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов. По его словам, Турция дала принципиальное согласие и появилась идея провести техническую встречу.Кроме того сообщается, что Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту для обеспечения коридора по выводу судов с зерном, заседание в Стамбуле для обсуждения деталей планируется уже в ближайшие дни.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в четверг обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом ситуацию на Украине с акцентом на продовольственную безопасность, сообщили в МИД РФ.Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил с Гриффитсом гуманитарную ситуация на Украине и вопрос вывоза зерна, подчеркнув, что Россия не блокирует украинские порты в Черном море, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Трибунал над нацистамиИнструкторы из стран НАТО и иностранные наемники окажутся на скамье подсудимых международного трибунала, также там могут оказаться спонсоры националистических батальонов, заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.Она добавила, что Устав международного трибунала над украинскими боевиками будет соответствовать всем нормам конвенций по защите прав человека.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками. В среду Шишкина заявила, что первое "промежуточное" заседание трибунала может пройти в конце лета, это будет "Мариупольский трибунал" - по аналогии с трибуналами времен Второй мировой войны.ЛНР также готовится к трибуналу над украинскими националистами, совершившими преступления на территории республики за последние восемь лет, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

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О реальных потерях ВСУ и участии спецслужб США. Полная версия интервью хакера RaHDIt Хакер из российской группы RaHDIt дал эксклюзивное интервью РИА Новости на условиях анонимности 2022-06-02T22:29 true PT58M37S

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Наталья Макарова

в мире, игорь конашенков, михаил мизинцев, эдуард басурин, луганская народная республика, украина, су-25, вооруженные силы украины, россия