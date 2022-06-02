https://ria.ru/20220602/spetsoperatsiya-1792607634.html

Накачивание Киева оружием не меняет параметров спецоперации, заявил Песков

Накачивание Киева оружием не меняет параметров спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2022

Накачивание Киева оружием не меняет параметров спецоперации, заявил Песков

Накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации на Украине, ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:06

2022-06-02T13:06

2022-06-02T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий песков

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россия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации на Украине, ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire."Украину продолжат пичкать оружием, самым современным. Я по-прежнему не хочу говорить об абсолютно нежелательных и весьма неприятных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории. Это существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону", - сказал Песков, комментируя поставки оружия на Украину и возможность его использования против России и российских военных."Подобное накачивание Украины оружием каждый раз не меняет всех параметров специальной военной операции. В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дмитрий песков, украина, россия