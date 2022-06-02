13:06 02.06.2022 (обновлено: 13:40 02.06.2022)
Накачивание Киева оружием не меняет параметров спецоперации, заявил Песков
Песков: накачивание Украины оружием может привести к ухудшению ситуации
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации на Украине, ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire.
"Украину продолжат пичкать оружием, самым современным. Я по-прежнему не хочу говорить об абсолютно нежелательных и весьма неприятных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории. Это существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону", - сказал Песков, комментируя поставки оружия на Украину и возможность его использования против России и российских военных.
"Подобное накачивание Украины оружием каждый раз не меняет всех параметров специальной военной операции. В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул он.