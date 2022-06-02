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Накачивание Киева оружием не меняет параметров спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/spetsoperatsiya-1792607634.html
Накачивание Киева оружием не меняет параметров спецоперации, заявил Песков
Накачивание Киева оружием не меняет параметров спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2022
Накачивание Киева оружием не меняет параметров спецоперации, заявил Песков
Накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации на Украине, ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:06
2022-06-02T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий песков
украина
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации на Украине, ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire."Украину продолжат пичкать оружием, самым современным. Я по-прежнему не хочу говорить об абсолютно нежелательных и весьма неприятных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории. Это существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону", - сказал Песков, комментируя поставки оружия на Украину и возможность его использования против России и российских военных."Подобное накачивание Украины оружием каждый раз не меняет всех параметров специальной военной операции. В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html
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в мире, дмитрий песков, украина, россия
13:06 02.06.2022 (обновлено: 13:40 02.06.2022)
 
Накачивание Киева оружием не меняет параметров спецоперации, заявил Песков

Песков: накачивание Украины оружием может привести к ухудшению ситуации

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации на Украине, ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire.
"Украину продолжат пичкать оружием, самым современным. Я по-прежнему не хочу говорить об абсолютно нежелательных и весьма неприятных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории. Это существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону", - сказал Песков, комментируя поставки оружия на Украину и возможность его использования против России и российских военных.
"Подобное накачивание Украины оружием каждый раз не меняет всех параметров специальной военной операции. В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул он.
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