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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.06.2022 - РИА Новости, 02.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:53

2022-06-02T13:53

2022-06-02T13:56

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 2 июня 2022 годаЗа последние сутки подразделения Донецкой Народной Республики совместно с российскими военными отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое. Союзные войска в Донбассе продолжили движение к административной границе ДНР. В конце мая уже были освобождены несколько крупных населенных пунктов, в частности — Светлодарск. Сегодня в Минобороны России заявили, что численность иностранных наемников на Украине сократилась почти вдвое — до 3,5 тысячи человек. Большая их часть была уничтожена из-за своей неудовлетворительной подготовки.Ракетными войсками и артиллерией поражены 131 пункт управления, 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 186 самолетов, 129 вертолетов, 1084 беспилотника, 327 зенитных ракетных комплексов, 460 реактивных систем залпового огня, 3373 танка и других бронемашин, 1752 орудия полевой артиллерии и 3350 единиц автомобильной техники.

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