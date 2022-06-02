https://ria.ru/20220602/spetsoperatsiya-1792598349.html

В Подмосковье семьи погибших на Украине росгвардейцев получат выплаты

В Подмосковье семьи погибших на Украине росгвардейцев получат выплаты - РИА Новости, 02.06.2022

В Подмосковье семьи погибших на Украине росгвардейцев получат выплаты

Закон, согласно которому семьям погибших в ходе спецоперации росгвардейцев выплатят по три миллиона рублей, принят в Московской области. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:46

2022-06-02T12:46

2022-06-02T14:08

общество

игорь брынцалов

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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 июн - РИА Новости. Закон, согласно которому семьям погибших в ходе спецоперации росгвардейцев выплатят по три миллиона рублей, принят в Московской области."Приняли важный закон – о дополнительной мере поддержки семьям погибших сотрудников Росгвардии при проведении специальной военной операции. Ранее мы установили аналогичную выплату семьям военнослужащих, которые погибли при проведении специальной военной операции. Сейчас мы расширяем категорию получателей", - написал в своём Telegram-канале председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Как было отмечено на заседании Мособлдумы, выплачиваться будет по 3 миллиона рублей в равных долях членам семьи, передаёт корреспондент РИА Новости.Инициатором законопроекта выступил Брынцалов после посещения воинских частей Росгвардии, уточнил журналистам председатель парламентского комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

https://ria.ru/20220602/podmoskove-1792597314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, игорь брынцалов