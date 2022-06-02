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В Подмосковье семьи погибших на Украине росгвардейцев получат выплаты - РИА Новости, 02.06.2022
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В Подмосковье семьи погибших на Украине росгвардейцев получат выплаты
В Подмосковье семьи погибших на Украине росгвардейцев получат выплаты - РИА Новости, 02.06.2022
В Подмосковье семьи погибших на Украине росгвардейцев получат выплаты
Закон, согласно которому семьям погибших в ходе спецоперации росгвардейцев выплатят по три миллиона рублей, принят в Московской области. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:46
2022-06-02T14:08
общество
игорь брынцалов
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 июн - РИА Новости. Закон, согласно которому семьям погибших в ходе спецоперации росгвардейцев выплатят по три миллиона рублей, принят в Московской области."Приняли важный закон – о дополнительной мере поддержки семьям погибших сотрудников Росгвардии при проведении специальной военной операции. Ранее мы установили аналогичную выплату семьям военнослужащих, которые погибли при проведении специальной военной операции. Сейчас мы расширяем категорию получателей", - написал в своём Telegram-канале председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Как было отмечено на заседании Мособлдумы, выплачиваться будет по 3 миллиона рублей в равных долях членам семьи, передаёт корреспондент РИА Новости.Инициатором законопроекта выступил Брынцалов после посещения воинских частей Росгвардии, уточнил журналистам председатель парламентского комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
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общество, игорь брынцалов
12:46 02.06.2022 (обновлено: 14:08 02.06.2022)
 
В Подмосковье семьи погибших на Украине росгвардейцев получат выплаты

В Подмосковье семьям погибших на Украине росгвардейцев выплатят по три миллиона рублей

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки
Сотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки. Архивное фото
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 июн - РИА Новости. Закон, согласно которому семьям погибших в ходе спецоперации росгвардейцев выплатят по три миллиона рублей, принят в Московской области.
"Приняли важный закон – о дополнительной мере поддержки семьям погибших сотрудников Росгвардии при проведении специальной военной операции. Ранее мы установили аналогичную выплату семьям военнослужащих, которые погибли при проведении специальной военной операции. Сейчас мы расширяем категорию получателей", - написал в своём Telegram-канале председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Как было отмечено на заседании Мособлдумы, выплачиваться будет по 3 миллиона рублей в равных долях членам семьи, передаёт корреспондент РИА Новости.
Инициатором законопроекта выступил Брынцалов после посещения воинских частей Росгвардии, уточнил журналистам председатель парламентского комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Здание Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 12:42
Мособлдума приняла закон о выплатах семьям гражданских, погибших в Донбассе
 
ОбществоИгорь Брынцалов
 
 
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