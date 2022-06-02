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Российские военные за время спецоперации сбили 129 украинских вертолетов - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/spetsoperatsiya-1792585509.html
Российские военные за время спецоперации сбили 129 украинских вертолетов
Российские военные за время спецоперации сбили 129 украинских вертолетов - РИА Новости, 02.06.2022
Российские военные за время спецоперации сбили 129 украинских вертолетов
Уже почти 130 украинских военных вертолетов уничтожены в ходе специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:03
2022-06-02T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уже почти 130 украинских военных вертолетов уничтожены в ходе специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 186 самолетов, 129 вертолетов, 1084 беспилотных летательных аппарата, 327 зенитных ракетных комплексов, 3373 танка и других боевых бронированных машин, 460 установок реактивных систем залпового огня, 1752 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3350 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге.
https://ria.ru/20220602/spetsoperatsiya-1792578652.html
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в мире
12:03 02.06.2022
 
Российские военные за время спецоперации сбили 129 украинских вертолетов

Минобороны: российские военные за время спецоперации сбили 129 украинских вертолетов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота полевого вертолетного аэродрома ВС РФ на Харьковском направлении
Работа полевого вертолетного аэродрома ВС РФ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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Работа полевого вертолетного аэродрома ВС РФ на Харьковском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уже почти 130 украинских военных вертолетов уничтожены в ходе специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 186 самолетов, 129 вертолетов, 1084 беспилотных летательных аппарата, 327 зенитных ракетных комплексов, 3373 танка и других боевых бронированных машин, 460 установок реактивных систем залпового огня, 1752 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3350 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге.
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