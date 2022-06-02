https://ria.ru/20220602/spetsoperatsiya-1792585509.html

Российские военные за время спецоперации сбили 129 украинских вертолетов

Российские военные за время спецоперации сбили 129 украинских вертолетов - РИА Новости, 02.06.2022

Российские военные за время спецоперации сбили 129 украинских вертолетов

Уже почти 130 украинских военных вертолетов уничтожены в ходе специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:03

2022-06-02T12:03

2022-06-02T12:03

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уже почти 130 украинских военных вертолетов уничтожены в ходе специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 186 самолетов, 129 вертолетов, 1084 беспилотных летательных аппарата, 327 зенитных ракетных комплексов, 3373 танка и других боевых бронированных машин, 460 установок реактивных систем залпового огня, 1752 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3350 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге.

https://ria.ru/20220602/spetsoperatsiya-1792578652.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире