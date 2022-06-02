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Российские военные уничтожили 579 районов сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/spetsoperatsiya-1792578652.html
Российские военные уничтожили 579 районов сосредоточения живой силы ВСУ
Российские военные уничтожили 579 районов сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 02.06.2022
Российские военные уничтожили 579 районов сосредоточения живой силы ВСУ
Ракетные войска и артиллерия РФ нанесли за сутки более 850 ударов по позициям украинских сил, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:48
2022-06-02T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия РФ нанесли за сутки более 850 ударов по позициям украинских сил, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражён 131 пункт управления, 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 186 самолетов, 129 вертолетов, 1084 беспилотных летательных аппарата, 327 зенитных ракетных комплексов, 3373 танка и других боевых бронированных машин, 460 установок реактивных систем залпового огня, 1752 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3350 единиц специальной военной автомобильной техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Брифинг Минобороны РФ по ситуации на утро 2 июня
Брифинг официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины
11:48 02.06.2022 (обновлено: 12:28 02.06.2022)
 
Российские военные уничтожили 579 районов сосредоточения живой силы ВСУ

Минобороны: российские ракетные войска уничтожили 131 пункт управления ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по уничтожению ангаров с военной техникой и боеприпасами ВСУ
Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер по уничтожению ангаров с военной техникой и боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по уничтожению ангаров с военной техникой и боеприпасами ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия РФ нанесли за сутки более 850 ударов по позициям украинских сил, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражён 131 пункт управления, 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.
По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 186 самолетов, 129 вертолетов, 1084 беспилотных летательных аппарата, 327 зенитных ракетных комплексов, 3373 танка и других боевых бронированных машин, 460 установок реактивных систем залпового огня, 1752 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3350 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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