https://ria.ru/20220602/spetsoperatsiya-1792578068.html
Российская авиация уничтожила до 240 украинских националистов
Российская авиация уничтожила до 240 украинских националистов - РИА Новости, 02.06.2022
Российская авиация уничтожила до 240 украинских националистов
Российская авиация уничтожила за сутки около 240 украинских националистов и почти 40 единиц техники, заявил в четверг официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:45
2022-06-02T11:45
2022-06-02T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
славянск
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791388567_0:49:3166:1830_1920x0_80_0_0_8a0152577cc388c858b190403a94715b.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российская авиация уничтожила за сутки около 240 украинских националистов и почти 40 единиц техники, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего в результате ударов авиации уничтожено до 240 националистов, 39 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", 10 танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", семь артиллерийских орудий и минометов, а также 17 специальных автомобилей", - сказал Конашенков.Он уточнил, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. По словам Конашенкова, уничтожены склады боеприпасов и топлива украинских военных в районах населенных пунктов Долина и Славянск в ДНР.
https://ria.ru/20220602/naemniki-1792577608.html
славянск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791388567_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_5a64c4b2e4414da460bf143e8ee42f35.jpg
Брифинг Минобороны РФ по ситуации на утро 2 июня
Брифинг официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова
2022-06-02T11:45
true
PT3M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, славянск, донецкая народная республика
11:45 02.06.2022 (обновлено: 12:28 02.06.2022)
Российская авиация уничтожила до 240 украинских националистов
Минобороны: российская авиация уничтожила до 240 украинских националистов