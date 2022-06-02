https://ria.ru/20220602/spetsoperatsiya-1792578068.html

Российская авиация уничтожила до 240 украинских националистов

Российская авиация уничтожила до 240 украинских националистов - РИА Новости, 02.06.2022

Российская авиация уничтожила до 240 украинских националистов

Российская авиация уничтожила за сутки около 240 украинских националистов и почти 40 единиц техники, заявил в четверг официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:45

2022-06-02T11:45

2022-06-02T12:28

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российская авиация уничтожила за сутки около 240 украинских националистов и почти 40 единиц техники, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего в результате ударов авиации уничтожено до 240 националистов, 39 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", 10 танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", семь артиллерийских орудий и минометов, а также 17 специальных автомобилей", - сказал Конашенков.Он уточнил, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. По словам Конашенкова, уничтожены склады боеприпасов и топлива украинских военных в районах населенных пунктов Долина и Славянск в ДНР.

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Брифинг Минобороны РФ по ситуации на утро 2 июня Брифинг официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова 2022-06-02T11:45 true PT3M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, славянск, донецкая народная республика