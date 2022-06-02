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Российская авиация уничтожила до 240 украинских националистов - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/spetsoperatsiya-1792578068.html
Российская авиация уничтожила до 240 украинских националистов
Российская авиация уничтожила до 240 украинских националистов - РИА Новости, 02.06.2022
Российская авиация уничтожила до 240 украинских националистов
Российская авиация уничтожила за сутки около 240 украинских националистов и почти 40 единиц техники, заявил в четверг официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:45
2022-06-02T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
славянск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российская авиация уничтожила за сутки около 240 украинских националистов и почти 40 единиц техники, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего в результате ударов авиации уничтожено до 240 националистов, 39 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", 10 танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", семь артиллерийских орудий и минометов, а также 17 специальных автомобилей", - сказал Конашенков.Он уточнил, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. По словам Конашенкова, уничтожены склады боеприпасов и топлива украинских военных в районах населенных пунктов Долина и Славянск в ДНР.
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славянск
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Брифинг Минобороны РФ по ситуации на утро 2 июня
Брифинг официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова
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в мире, славянск, донецкая народная республика
11:45 02.06.2022 (обновлено: 12:28 02.06.2022)
 
Российская авиация уничтожила до 240 украинских националистов

Минобороны: российская авиация уничтожила до 240 украинских националистов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российская авиация уничтожила за сутки около 240 украинских националистов и почти 40 единиц техники, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего в результате ударов авиации уничтожено до 240 националистов, 39 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", 10 танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", семь артиллерийских орудий и минометов, а также 17 специальных автомобилей", - сказал Конашенков.
Он уточнил, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. По словам Конашенкова, уничтожены склады боеприпасов и топлива украинских военных в районах населенных пунктов Долина и Славянск в ДНР.
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Вчера, 11:44Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлавянскДонецкая Народная Республика
 
 
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