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Театр на Юго-Западе покажет спектакль "Зойкина квартира"
Театр на Юго-Западе покажет спектакль "Зойкина квартира" - РИА Новости, 02.06.2022
Театр на Юго-Западе покажет спектакль "Зойкина квартира"
3 июня, 14 июня и 21 июля на сцене Московского Театра на Юго-Западе состоится спектакль Олега Анищенко "Зойкина квартира". РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:19
2022-06-02T15:19
2022-06-02T15:19
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МОСКВА, 2 июн - Театр на Юго-Западе. 3 июня, 14 июня и 21 июля на сцене Московского Театра на Юго-Западе состоится спектакль Олега Анищенко "Зойкина квартира".Начало спектакля в 19:00Раньше она и чулок одних и тех же дважды не надевала, а теперь носит штопанные – жизнь Зои Пельц круто изменилась с приходом к власти большевиков, и далеко не в лучшую сторону. На ее хрупкие плечи упала ответственность не только за собственную жизнь, но и за Павлика… Павел Федорович Обольянинов – бывший дворянин, не способный принять ни одного серьезного решения, лишь все время повторяющий "Я не постигаю…""Зойкина квартира" - самая фееричная и язвительная пьеса Булгакова одновременно. В ней как в кривом зеркале отражаются знаки и приметы эпохи. Ателье Зойки преображается в интерьеры дома свиданий, также как московская квартира в мечтах Зойки - в богемную жизнь Парижа. За безудержным разгулом ни хозяйка, ни ее гости не замечают, как беспощадное пламя сжигает их жизнь, превращая ее в прах.В головокружительном ритме актеры легко меняются ролями, мастерски фехтуют текстом, на ходу создавая образы 20-х годов предыдущего века.Увидеть больше фото, отзывы на спектакль, а также приобрести билеты вы можете по ссылке.Контакты для аккредитации СМИ:+7(962)947-02-80 Ольга+7(925)317-05-69 ЕкатеринаПартнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 2 июн - Театр на Юго-Западе. 3 июня, 14 июня и 21 июля на сцене Московского Театра на Юго-Западе состоится спектакль Олега Анищенко "Зойкина квартира".
Раньше она и чулок одних и тех же дважды не надевала, а теперь носит штопанные – жизнь Зои Пельц круто изменилась с приходом к власти большевиков, и далеко не в лучшую сторону. На ее хрупкие плечи упала ответственность не только за собственную жизнь, но и за Павлика… Павел Федорович Обольянинов – бывший дворянин, не способный принять ни одного серьезного решения, лишь все время повторяющий "Я не постигаю…"
"Зойкина квартира" - самая фееричная и язвительная пьеса Булгакова одновременно. В ней как в кривом зеркале отражаются знаки и приметы эпохи. Ателье Зойки преображается в интерьеры дома свиданий, также как московская квартира в мечтах Зойки - в богемную жизнь Парижа. За безудержным разгулом ни хозяйка, ни ее гости не замечают, как беспощадное пламя сжигает их жизнь, превращая ее в прах.
В головокружительном ритме актеры легко меняются ролями, мастерски фехтуют текстом, на ходу создавая образы 20-х годов предыдущего века.
Увидеть больше фото, отзывы на спектакль, а также приобрести билеты вы можете по ссылке
.
Контакты для аккредитации СМИ:
+7(925)317-05-69 Екатерина
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.