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В Центральном доме актера представят спектакль "Искушение Паганини" - РИА Новости, 02.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220602/spektakl-1792458007.html
В Центральном доме актера представят спектакль "Искушение Паганини"
В Центральном доме актера представят спектакль "Искушение Паганини" - РИА Новости, 02.06.2022
В Центральном доме актера представят спектакль "Искушение Паганини"
В Центральном доме актера 2 июня представят музыкально-драматический спектакль "Искушение Паганини" в постановке экспериментального театра "МЭТОД", это первый... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T00:02
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Центральном доме актера 2 июня представят музыкально-драматический спектакль "Искушение Паганини" в постановке экспериментального театра "МЭТОД", это первый показ в официальном репертуаре ЦДА, сообщает пресс-служба.Проект по одноименной пьесе Дмитрия Бочарова рассказывает зрителю тайны великого итальянского гения, помогает ощутить его душевные порывы и пройти вместе с героем через непростые испытания.Роль Паганини исполняет профессиональный музыкант, лауреат международных конкурсов и скрипач-виртуоз Святослав Мороз. В спектакле также заняты молодые артисты Алексей Воронов и Лия Штельман.Экспериментальный театр "МЭТОД" был основан в 2020 году Святославом Морозом и Ольгой Дьячковской.
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новости культуры, театр, куда сходить , что посмотреть
00:02 02.06.2022
 
В Центральном доме актера представят спектакль "Искушение Паганини"

В Центральном доме актера пройдет премьера спектакля "Искушение Паганини"

© Фото : Экспериментальный театр "МЭТОД"Скрипач Святослав Мороз
Скрипач Святослав Мороз - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : Экспериментальный театр "МЭТОД"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Центральном доме актера 2 июня представят музыкально-драматический спектакль "Искушение Паганини" в постановке экспериментального театра "МЭТОД", это первый показ в официальном репертуаре ЦДА, сообщает пресс-служба.
Проект по одноименной пьесе Дмитрия Бочарова рассказывает зрителю тайны великого итальянского гения, помогает ощутить его душевные порывы и пройти вместе с героем через непростые испытания.
Роль Паганини исполняет профессиональный музыкант, лауреат международных конкурсов и скрипач-виртуоз Святослав Мороз. В спектакле также заняты молодые артисты Алексей Воронов и Лия Штельман.
© Фото : Экспериментальный театр "МЭТОД" Сцена из спектакля "Искушение Паганини"
Сцена из спектакля Искушение Паганини
1 из 3
Сцена из спектакля "Искушение Паганини"
© Фото : Экспериментальный театр "МЭТОД"
© Фото : Экспериментальный театр "МЭТОД"

Эпизод из спектакля "Искушение Паганини"

Сцена из спектакля Искушение Паганини
2 из 3

Эпизод из спектакля "Искушение Паганини"

© Фото : Экспериментальный театр "МЭТОД"
© Фото : Экспериментальный театр "МЭТОД"

Фрагмент из спектакля "Искушение Паганини"

Сцена из спектакля Искушение Паганини
3 из 3

Фрагмент из спектакля "Искушение Паганини"

© Фото : Экспериментальный театр "МЭТОД"
1 из 3
Сцена из спектакля "Искушение Паганини"
© Фото : Экспериментальный театр "МЭТОД"
2 из 3

Эпизод из спектакля "Искушение Паганини"

© Фото : Экспериментальный театр "МЭТОД"
3 из 3

Фрагмент из спектакля "Искушение Паганини"

© Фото : Экспериментальный театр "МЭТОД"
Экспериментальный театр "МЭТОД" был основан в 2020 году Святославом Морозом и Ольгой Дьячковской.
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