https://ria.ru/20220602/spektakl-1792458007.html

В Центральном доме актера представят спектакль "Искушение Паганини"

В Центральном доме актера представят спектакль "Искушение Паганини" - РИА Новости, 02.06.2022

В Центральном доме актера представят спектакль "Искушение Паганини"

В Центральном доме актера 2 июня представят музыкально-драматический спектакль "Искушение Паганини" в постановке экспериментального театра "МЭТОД", это первый... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T00:02

2022-06-02T00:02

2022-06-02T00:02

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Центральном доме актера 2 июня представят музыкально-драматический спектакль "Искушение Паганини" в постановке экспериментального театра "МЭТОД", это первый показ в официальном репертуаре ЦДА, сообщает пресс-служба.Проект по одноименной пьесе Дмитрия Бочарова рассказывает зрителю тайны великого итальянского гения, помогает ощутить его душевные порывы и пройти вместе с героем через непростые испытания.Роль Паганини исполняет профессиональный музыкант, лауреат международных конкурсов и скрипач-виртуоз Святослав Мороз. В спектакле также заняты молодые артисты Алексей Воронов и Лия Штельман.Экспериментальный театр "МЭТОД" был основан в 2020 году Святославом Морозом и Ольгой Дьячковской.

https://ria.ru/20220528/theater-1791236285.html

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новости культуры, театр, куда сходить , что посмотреть