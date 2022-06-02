Путин не планирует пока новых совещаний по энергетике
Песков: президент Путин не планирует пока новых совещаний по энергетике
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Новых совещаний по энергетике, в том числе с главами энергокомпаний, у президента РФ Владимира Путина в ближайшее время не запланировано, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Было совещание по энергетике у президента. Пока новых не планируется. Но с другой стороны, Минэнерго постоянно занимается проблематикой энергетических компаний, это обычная рутинная работа", - сказал Песков.
США в марте ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". По словам Пескова, санкции ЕС в отношении российской нефти негативно скажутся и на России, и на Европе, и на всем мировом энергетическом рынке.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.