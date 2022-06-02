https://ria.ru/20220602/soveschaniya-1792529161.html

Путин не планирует пока новых совещаний по энергетике

Путин не планирует пока новых совещаний по энергетике - РИА Новости, 02.06.2022

Путин не планирует пока новых совещаний по энергетике

Новых совещаний по энергетике, в том числе с главами энергокомпаний, у президента РФ Владимира Путина в ближайшее время не запланировано, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T09:43

2022-06-02T09:43

2022-06-02T09:43

экономика

владимир путин

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Новых совещаний по энергетике, в том числе с главами энергокомпаний, у президента РФ Владимира Путина в ближайшее время не запланировано, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Было совещание по энергетике у президента. Пока новых не планируется. Но с другой стороны, Минэнерго постоянно занимается проблематикой энергетических компаний, это обычная рутинная работа", - сказал Песков.США в марте ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". По словам Пескова, санкции ЕС в отношении российской нефти негативно скажутся и на России, и на Европе, и на всем мировом энергетическом рынке.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220601/neft-1792140648.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дмитрий песков