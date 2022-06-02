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Фальков заявил о сокращении программ бакалавриата и магистратуры

Фальков заявил о сокращении программ бакалавриата и магистратуры - РИА Новости, 02.06.2022

Фальков заявил о сокращении программ бакалавриата и магистратуры

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что к 2023 году количество программ специалитета увеличится, тогда как количество программ... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T18:12

2022-06-02T18:12

2022-06-02T18:27

общество

россия

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что к 2023 году количество программ специалитета увеличится, тогда как количество программ бакалавриата и магистратуры сократится."До 2023 года у нас произойдёт изменение пропорций в соотношении программ бакалавриата, магистратуры и специалитета. Количество программ специалитета вырастет, количество программ бакалавриата и магистратуры несколько сократится за счёт укрупнения", - сказал Фальков.Он отметил, что при этом должно сохраняться разнообразие форматов обучения.Ранее Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. Также ранее Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".

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общество, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента