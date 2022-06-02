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В Совбезе России отметили попытки Запада разорвать связи между странами СНГ - РИА Новости, 02.06.2022
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В Совбезе России отметили попытки Запада разорвать связи между странами СНГ
В Совбезе России отметили попытки Запада разорвать связи между странами СНГ - РИА Новости, 02.06.2022
В Совбезе России отметили попытки Запада разорвать связи между странами СНГ
Совет безопасности России пристально следит за непрекращающимися попытками Запада нарастить давление на государства СНГ, разорвать сложившиеся за века связи... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T22:06
2022-06-02T22:13
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сша
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет безопасности России пристально следит за непрекращающимися попытками Запада нарастить давление на государства СНГ, разорвать сложившиеся за века связи между народами, но при этом контакты с западниками не прерывает, а обозначает направления взаимовыгодного сотрудничества, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.За три минувших десятилетия Запад ради сохранения мировой гегемонии все чаще стал провоцировать межгосударственные трения и конфликты, констатировал Патрушев. Продолжается демонтаж системы контроля над вооружениями, нарастает напряженность военно-политической ситуации в мире и вблизи границ РФ. США и их союзники взяли курс на разрушение сформированной по итогам Второй мировой войны общепризнанной архитектуры безопасности во главе с ООН и подмену международного права неким "порядком, основанным на правилах", устанавливать которые они намерены без учета чьих-либо интересов, отметил секретарь Совбеза РФ.Запад форсирует выполнение своей долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России - стратегии, основанной на попрании принципов суверенитета, прагматизма, многовекторности и предсказуемости, добавил Патрушев."Стремление России строить равную для всех и неделимую безопасность находит отклик у наших партнеров из большинства стран АТР, Африки и Латинской Америки. В то же время мы не прерываем наши контакты с западными коллегами, продолжая поиск компромиссных решений и обозначая те направления, на которых возможно взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Патрушев."Так, мы вели диалог с Советом национальной безопасности США, в ходе которого твердо давали понять Вашингтону, что не допустим пересечения "красных линий" и создания угроз национальной безопасности России", - отметил он.
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снг, оон, атр, сша, россия, николай патрушев
22:06 02.06.2022 (обновлено: 22:13 02.06.2022)
 
В Совбезе России отметили попытки Запада разорвать связи между странами СНГ

Патрушев заявил об отслеживании попыток Запада разорвать связи между странами СНГ

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет безопасности России пристально следит за непрекращающимися попытками Запада нарастить давление на государства СНГ, разорвать сложившиеся за века связи между народами, но при этом контакты с западниками не прерывает, а обозначает направления взаимовыгодного сотрудничества, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"В Совете безопасности внимательно отслеживают непрекращающиеся попытки Запада нарастить давление на страны СНГ, разорвать сложившиеся за века связи между нашими народами, сфальсифицировать историю совместных побед", - сказал Патрушев в комментарии газете "Коммерсант" по случаю предстоящего 30-летия образования СБ РФ.
За три минувших десятилетия Запад ради сохранения мировой гегемонии все чаще стал провоцировать межгосударственные трения и конфликты, констатировал Патрушев. Продолжается демонтаж системы контроля над вооружениями, нарастает напряженность военно-политической ситуации в мире и вблизи границ РФ. США и их союзники взяли курс на разрушение сформированной по итогам Второй мировой войны общепризнанной архитектуры безопасности во главе с ООН и подмену международного права неким "порядком, основанным на правилах", устанавливать которые они намерены без учета чьих-либо интересов, отметил секретарь Совбеза РФ.
Запад форсирует выполнение своей долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России - стратегии, основанной на попрании принципов суверенитета, прагматизма, многовекторности и предсказуемости, добавил Патрушев.
"Стремление России строить равную для всех и неделимую безопасность находит отклик у наших партнеров из большинства стран АТР, Африки и Латинской Америки. В то же время мы не прерываем наши контакты с западными коллегами, продолжая поиск компромиссных решений и обозначая те направления, на которых возможно взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Патрушев.
"Так, мы вели диалог с Советом национальной безопасности США, в ходе которого твердо давали понять Вашингтону, что не допустим пересечения "красных линий" и создания угроз национальной безопасности России", - отметил он.
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