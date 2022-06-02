https://ria.ru/20220602/sng-1792753389.html

В Совбезе России отметили попытки Запада разорвать связи между странами СНГ

В Совбезе России отметили попытки Запада разорвать связи между странами СНГ - РИА Новости, 02.06.2022

В Совбезе России отметили попытки Запада разорвать связи между странами СНГ

Совет безопасности России пристально следит за непрекращающимися попытками Запада нарастить давление на государства СНГ, разорвать сложившиеся за века связи... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T22:06

2022-06-02T22:06

2022-06-02T22:13

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет безопасности России пристально следит за непрекращающимися попытками Запада нарастить давление на государства СНГ, разорвать сложившиеся за века связи между народами, но при этом контакты с западниками не прерывает, а обозначает направления взаимовыгодного сотрудничества, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.За три минувших десятилетия Запад ради сохранения мировой гегемонии все чаще стал провоцировать межгосударственные трения и конфликты, констатировал Патрушев. Продолжается демонтаж системы контроля над вооружениями, нарастает напряженность военно-политической ситуации в мире и вблизи границ РФ. США и их союзники взяли курс на разрушение сформированной по итогам Второй мировой войны общепризнанной архитектуры безопасности во главе с ООН и подмену международного права неким "порядком, основанным на правилах", устанавливать которые они намерены без учета чьих-либо интересов, отметил секретарь Совбеза РФ.Запад форсирует выполнение своей долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России - стратегии, основанной на попрании принципов суверенитета, прагматизма, многовекторности и предсказуемости, добавил Патрушев."Стремление России строить равную для всех и неделимую безопасность находит отклик у наших партнеров из большинства стран АТР, Африки и Латинской Америки. В то же время мы не прерываем наши контакты с западными коллегами, продолжая поиск компромиссных решений и обозначая те направления, на которых возможно взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Патрушев."Так, мы вели диалог с Советом национальной безопасности США, в ходе которого твердо давали понять Вашингтону, что не допустим пересечения "красных линий" и создания угроз национальной безопасности России", - отметил он.

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снг, оон, атр, сша, россия, николай патрушев