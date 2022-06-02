Рейтинг@Mail.ru
В Польше начали строить склад вооружения для американских военных - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220602/sklad-1792621482.html
В Польше начали строить склад вооружения для американских военных
В Польше начали строить склад вооружения для американских военных - РИА Новости, 02.06.2022
В Польше начали строить склад вооружения для американских военных
Склад вооружения начали строить в польском Повидзе, где размещена боевая батальонная группа США, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Мариуш... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:47
2022-06-02T13:47
в мире
польша
сша
нато
мариуш блащак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576534098_0:190:3130:1951_1920x0_80_0_0_fcf04f37ef8f121613f5261a1ee3d8cf.jpg
ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Склад вооружения начали строить в польском Повидзе, где размещена боевая батальонная группа США, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак."Сегодня мы начинаем реализацию инвестиции, которая завершится в апреле 2024 года", - сказал Блащак. Он пояснил, что в Повидзе строится "склад боеприпасов, предназначенных для бригадной боевой группы сил США".По словам министра, в текущем году здесь же завершится "строительство складского комплекса для боевых машин, что позволит быстро оснастить бригадную боевую группу". Он пояснил, что целью строительства является "создание условий для того, чтобы войска союзников, прежде всего, США, могли быть оснащены вооружением, и в кризисной ситуации реально поддерживать Войско Польское".Польский министр уточнил, что строительство складов для американской бригады финансируется Польшей, НАТО и США.Блащак напомнил, что в Польше в общей сложности расквартированы 12 тысяч американских военнослужащих.
https://ria.ru/20220529/polsha-1791496570.html
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576534098_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_284149d1c7e7e68b7e1cad850f77e379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, нато, мариуш блащак
13:47 02.06.2022
 
В Польше начали строить склад вооружения для американских военных

Министр обороны Блащак: в Польше начали строить склад вооружения для американских военных

© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Склад вооружения начали строить в польском Повидзе, где размещена боевая батальонная группа США, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Сегодня мы начинаем реализацию инвестиции, которая завершится в апреле 2024 года", - сказал Блащак. Он пояснил, что в Повидзе строится "склад боеприпасов, предназначенных для бригадной боевой группы сил США".
По словам министра, в текущем году здесь же завершится "строительство складского комплекса для боевых машин, что позволит быстро оснастить бригадную боевую группу". Он пояснил, что целью строительства является "создание условий для того, чтобы войска союзников, прежде всего, США, могли быть оснащены вооружением, и в кризисной ситуации реально поддерживать Войско Польское".
Польский министр уточнил, что строительство складов для американской бригады финансируется Польшей, НАТО и США.
Блащак напомнил, что в Польше в общей сложности расквартированы 12 тысяч американских военнослужащих.
Польские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 04:28Специальная военная операция на Украине
Экс-командующий ВДВ рассказал, какое указание США дали Польше по Украине
 
В миреПольшаСШАНАТОМариуш Блащак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала