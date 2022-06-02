https://ria.ru/20220602/sklad-1792621482.html
В Польше начали строить склад вооружения для американских военных
В Польше начали строить склад вооружения для американских военных - РИА Новости, 02.06.2022
В Польше начали строить склад вооружения для американских военных
Склад вооружения начали строить в польском Повидзе, где размещена боевая батальонная группа США, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Мариуш... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:47
2022-06-02T13:47
2022-06-02T13:47
в мире
польша
сша
нато
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Склад вооружения начали строить в польском Повидзе, где размещена боевая батальонная группа США, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак."Сегодня мы начинаем реализацию инвестиции, которая завершится в апреле 2024 года", - сказал Блащак. Он пояснил, что в Повидзе строится "склад боеприпасов, предназначенных для бригадной боевой группы сил США".По словам министра, в текущем году здесь же завершится "строительство складского комплекса для боевых машин, что позволит быстро оснастить бригадную боевую группу". Он пояснил, что целью строительства является "создание условий для того, чтобы войска союзников, прежде всего, США, могли быть оснащены вооружением, и в кризисной ситуации реально поддерживать Войско Польское".Польский министр уточнил, что строительство складов для американской бригады финансируется Польшей, НАТО и США.Блащак напомнил, что в Польше в общей сложности расквартированы 12 тысяч американских военнослужащих.
https://ria.ru/20220529/polsha-1791496570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, сша, нато, мариуш блащак
В Польше начали строить склад вооружения для американских военных
Министр обороны Блащак: в Польше начали строить склад вооружения для американских военных