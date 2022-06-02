https://ria.ru/20220602/siriya-1792760037.html

Небензя обвинил Запад в невыполнении условий по доставке гумпомощи в Сирию

Небензя обвинил Запад в невыполнении условий по доставке гумпомощи в Сирию - РИА Новости, 02.06.2022

Небензя обвинил Запад в невыполнении условий по доставке гумпомощи в Сирию

Страны Запада не исполняют своих обязательств для продления действия истекающего в июле механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию, заявил... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T23:15

2022-06-02T23:15

2022-06-02T23:15

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ООН, 2 июн – РИА Новости. Страны Запада не исполняют своих обязательств для продления действия истекающего в июле механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Действие КПП "Баб-эль-Хава" на границе Турции и Сирии истекает 10 июля. СБ ООН должен будет принять решение о продлении его работы, либо о закрытии. США и страны Запада активно выступают за дальнейшее функционирование погранперехода. Между тем, согласно резолюции СБ ООН условием для продления работы КПП было в том числе наращивание поставок гумпомощи через линии соприкосновения по территории Сирии, а не из-за границы. Россия неоднократно за прошедший год указывала, что это условие не исполняется."Вопрос еще толком не обсуждался. Он будет обсуждаться. Но мы неоднократно говорили о том, что то, какими темпами идет доставка через линии соприкосновения, нас не устраивает. И серьезный вопрос в том, что будет дальше с механизмом трансграничной помощи", - сказал Небензя.По его мнению, эта тема будет активно обсуждаться в Совете безопасности. "Наши коллеги уже неоднократно намекали, что другого пути, кроме как продлить трансграничный механизм, нет, потому что это "линия жизни". Но при этом они не выполнили своих обязательств по резолюции 2585 – наладить доставку через линии соприкосновения и предоставлять Сирии средства на программу раннего восстановления", - подчеркнул постпред.По его словам, из суммы средств на оказание гуманитарной помощи Сирии, на раннее восстановление выделено всего 3% на сегодняшний день.В январе первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что важно всемерно способствовать тому, чтобы схема поставок помощи через линии соприкосновения не только работала без сбоев, но и была расширена в первую очередь на районы, не доступные через трансграничный механизм доставки гумпомощи.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через погранпереходы действовал с 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" - на границе с Ираком и "Аль-Рамта" - на границе с Иорданией. По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.В июле 2021 года истекал срок работы единственного остававшегося на тот момент на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"). Тем не менее, Совбез ООН принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы этого КПП. Теперь ее срок истекает 10 июля. Условием для дальнейшего действия перехода является в том числе наращивание доставки гуманитарной помощи через линии соприкосновения.Страны Запада активно выступают за продление работы КПП "Баб-эль-Хава", а также за возобновление работы остальных погранпереходов.

https://ria.ru/20220426/nebenzya-1785643576.html

https://ria.ru/20220126/gumpomosch-1769533248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, россия, турция, оон, совет безопасности оон