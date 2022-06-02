https://ria.ru/20220602/siriya-1792745522.html
МИД России надеется, что Турция воздержится от ухудшения ситуации в Сирии
МИД России надеется, что Турция воздержится от ухудшения ситуации в Сирии - РИА Новости, 02.06.2022
МИД России надеется, что Турция воздержится от ухудшения ситуации в Сирии
Москва надеется, что Анкара воздержится от действий, способных привести к опасному ухудшению ситуации в Сирии, заявил МИД РФ. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T20:49
2022-06-02T20:49
2022-06-02T20:49
сирия
турция
анкара (провинция)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва надеется, что Анкара воздержится от действий, способных привести к опасному ухудшению ситуации в Сирии, заявил МИД РФ."При этом с пониманием относимся к озабоченностям Турции в связи с угрозами для национальной безопасности, исходящими из приграничных районов САР. В этой связи полагаем, что обеспечить надежную безопасность на сирийско-турецкой границе можно только путем размещения в прилегающей к ней зоне военнослужащих силовых структур САР", - подчеркнули в МИД РФ.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.
https://ria.ru/20220601/turtsiya-1792487816.html
сирия
турция
анкара (провинция)
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сирия, турция, анкара (провинция), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
МИД России надеется, что Турция воздержится от ухудшения ситуации в Сирии
МИД России надеется, что Турция воздержится от действий по ухудшению ситуации в Сирии