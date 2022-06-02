https://ria.ru/20220602/siriya-1792745522.html

МИД России надеется, что Турция воздержится от ухудшения ситуации в Сирии

МИД России надеется, что Турция воздержится от ухудшения ситуации в Сирии - РИА Новости, 02.06.2022

МИД России надеется, что Турция воздержится от ухудшения ситуации в Сирии

Москва надеется, что Анкара воздержится от действий, способных привести к опасному ухудшению ситуации в Сирии, заявил МИД РФ. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T20:49

2022-06-02T20:49

2022-06-02T20:49

сирия

турция

анкара (провинция)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787031790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43cf43d5b2200902bf793367309a00e0.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва надеется, что Анкара воздержится от действий, способных привести к опасному ухудшению ситуации в Сирии, заявил МИД РФ."При этом с пониманием относимся к озабоченностям Турции в связи с угрозами для национальной безопасности, исходящими из приграничных районов САР. В этой связи полагаем, что обеспечить надежную безопасность на сирийско-турецкой границе можно только путем размещения в прилегающей к ней зоне военнослужащих силовых структур САР", - подчеркнули в МИД РФ.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.

https://ria.ru/20220601/turtsiya-1792487816.html

сирия

турция

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, турция, анкара (провинция), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире