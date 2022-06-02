https://ria.ru/20220602/siriya-1792658412.html
Постпред США в ООН выступила против турецкой операции в Сирии
Постпред США в ООН выступила против турецкой операции в Сирии - РИА Новости, 02.06.2022
Постпред США в ООН выступила против турецкой операции в Сирии
США возражают против возобновления военной операции Турции на севере Сирии, говорится в комментарии пресс-секретаря постпредства США при ООН Оливии Далтон. Она... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:37
2022-06-02T15:37
2022-06-02T15:48
война в сирии
в мире
сша
турция
сирия
линда томас-гринфилд
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ООН, 2 июн - РИА Новости. США возражают против возобновления военной операции Турции на севере Сирии, говорится в комментарии пресс-секретаря постпредства США при ООН Оливии Далтон. Она указала, что находящаяся с визитом в Турции постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд провела телефонный разговор с замглавы турецкого МИД Седатом Оналом."Постпред Томас-Гринфилд также заявила, что США возражают против возобновления военных операций на севере Сирии, которые могут привести к дополнительному перемещению населения, создать риск дальнейшей дестабилизации хрупкой ситуации "на земле" и подорвать усилия международной коалиции по разгрому ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.)", - отметила Далтон.По ее словам, Томас-Гринфилд подчеркнула, что США понимают законные интересы Турции в сфере безопасности, и отметила, что важно решать их посредством дипломатии и диалога.* Запрещенная в России террористическая организация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, турция, сирия, линда томас-гринфилд
15:37 02.06.2022 (обновлено: 15:48 02.06.2022)
Постпред США в ООН выступила против турецкой операции в Сирии
Постпред США в ООН Томас-Гринфилд выступила против турецкой операции на севере Сирии