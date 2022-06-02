https://ria.ru/20220602/siriya-1792658412.html

Постпред США в ООН выступила против турецкой операции в Сирии

Постпред США в ООН выступила против турецкой операции в Сирии - РИА Новости, 02.06.2022

Постпред США в ООН выступила против турецкой операции в Сирии

США возражают против возобновления военной операции Турции на севере Сирии, говорится в комментарии пресс-секретаря постпредства США при ООН Оливии Далтон. Она... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:37

2022-06-02T15:37

2022-06-02T15:48

война в сирии

в мире

сша

турция

сирия

линда томас-гринфилд

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ООН, 2 июн - РИА Новости. США возражают против возобновления военной операции Турции на севере Сирии, говорится в комментарии пресс-секретаря постпредства США при ООН Оливии Далтон. Она указала, что находящаяся с визитом в Турции постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд провела телефонный разговор с замглавы турецкого МИД Седатом Оналом."Постпред Томас-Гринфилд также заявила, что США возражают против возобновления военных операций на севере Сирии, которые могут привести к дополнительному перемещению населения, создать риск дальнейшей дестабилизации хрупкой ситуации "на земле" и подорвать усилия международной коалиции по разгрому ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.)", - отметила Далтон.По ее словам, Томас-Гринфилд подчеркнула, что США понимают законные интересы Турции в сфере безопасности, и отметила, что важно решать их посредством дипломатии и диалога.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220601/blinken-1792437734.html

сша

турция

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, турция, сирия, линда томас-гринфилд