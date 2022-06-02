https://ria.ru/20220602/shkola-1792664734.html

Воробьев проверил ход строительства школы и детсада в Королеве

Воробьев проверил ход строительства школы и детсада в Королеве - РИА Новости, 02.06.2022

Воробьев проверил ход строительства школы и детсада в Королеве

Школу на 825 мест и детский сад на 250 мест построят к сентябрю 2023 года в Королеве; в четверг ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:55

2022-06-02T15:55

2022-06-02T15:55

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Школу на 825 мест и детский сад на 250 мест построят к сентябрю 2023 года в Королеве; в четверг ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба облправительства.Образовательные учреждения строят между ЖК "Стрела" и ЖК "Парад планет", где сейчас нет ни школ, ни детских садов. Жителям этих кварталов приходится возить на учебу детей в другие микрорайоны.Строительство школы началось в сентябре 2021 года наряду с другими 25 учебными заведениями в области. В 4-этажном здании, кроме учебных кабинетов, будут лаборантские, помещения продленного дня, медблок, библиотека, спортивный, актовый и обеденный залы. На прилегающей территории – спортивные и детские игровые площадки.Трехэтажный детский сад начали возводить в конце прошлого года, он рассчитан на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Здесь будет все самое необходимое, включая колясочную, медицинский и пищевой блоки, залы для музыкальных и физкультурных занятий.В Королеве за последние 6 лет по областным программам построено 7 школ и два детсада.

https://radiosputnik.ria.ru/20220602/zhile-1792522920.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), королев, общество, андрей воробьев