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Воробьев проверил ход строительства школы и детсада в Королеве
Воробьев проверил ход строительства школы и детсада в Королеве - РИА Новости, 02.06.2022
Воробьев проверил ход строительства школы и детсада в Королеве
Школу на 825 мест и детский сад на 250 мест построят к сентябрю 2023 года в Королеве; в четверг ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:55
2022-06-02T15:55
2022-06-02T15:55
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Школу на 825 мест и детский сад на 250 мест построят к сентябрю 2023 года в Королеве; в четверг ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба облправительства.Образовательные учреждения строят между ЖК "Стрела" и ЖК "Парад планет", где сейчас нет ни школ, ни детских садов. Жителям этих кварталов приходится возить на учебу детей в другие микрорайоны.Строительство школы началось в сентябре 2021 года наряду с другими 25 учебными заведениями в области. В 4-этажном здании, кроме учебных кабинетов, будут лаборантские, помещения продленного дня, медблок, библиотека, спортивный, актовый и обеденный залы. На прилегающей территории – спортивные и детские игровые площадки.Трехэтажный детский сад начали возводить в конце прошлого года, он рассчитан на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Здесь будет все самое необходимое, включая колясочную, медицинский и пищевой блоки, залы для музыкальных и физкультурных занятий.В Королеве за последние 6 лет по областным программам построено 7 школ и два детсада.
https://radiosputnik.ria.ru/20220602/zhile-1792522920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), королев, общество, андрей воробьев
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Школу на 825 мест и детский сад на 250 мест построят к сентябрю 2023 года в Королеве; в четверг ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба облправительства.
Образовательные учреждения строят между ЖК "Стрела" и ЖК "Парад планет", где сейчас нет ни школ, ни детских садов. Жителям этих кварталов приходится возить на учебу детей в другие микрорайоны.
"Здесь рядом дома, поэтому круглосуточно вести строительство мы не можем. Но сейчас ставим дополнительный кран, чтобы больше принимать бетона в светлое время суток. 1 сентября 2023 года школа уже будет", - сказал Воробьев, общаясь с жителями.
Строительство школы началось в сентябре 2021 года наряду с другими 25 учебными заведениями в области. В 4-этажном здании, кроме учебных кабинетов, будут лаборантские, помещения продленного дня, медблок, библиотека, спортивный, актовый и обеденный залы. На прилегающей территории – спортивные и детские игровые площадки.
Трехэтажный детский сад начали возводить в конце прошлого года, он рассчитан на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Здесь будет все самое необходимое, включая колясочную, медицинский и пищевой блоки, залы для музыкальных и физкультурных занятий.
В Королеве
за последние 6 лет по областным программам построено 7 школ и два детсада.