https://ria.ru/20220602/sessiya-1792560243.html

Сессия "Новая деловая повестка ШОС в современных условиях" пройдет на ПМЭФ

Сессия "Новая деловая повестка ШОС в современных условиях" пройдет на ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2022

Сессия "Новая деловая повестка ШОС в современных условиях" пройдет на ПМЭФ

В рамках деловой программы юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2022) состоится сессия "Новая деловая повестка ШОС в... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:04

2022-06-02T11:04

2022-06-02T11:08

россия

пмэф

фонд "росконгресс"

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792561589_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_2860f80598f16816c5a9a5268814a5e9.jpg

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В рамках деловой программы юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2022) состоится сессия "Новая деловая повестка ШОС в современных условиях", посвященная развитию взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Фонд Росконгресс.ШОС в условиях новой геополитической реальности по совокупности всех факторов играет сегодня определяющую роль в экономическом развитии на всем Евразийском пространстве.Для восстановления глобальной хозяйственной системы особенно важно обеспечить гармонизацию подходов стран организации в области экономической политики, не допустить дисбалансов в сфере торгово-инвестиционного регулирования и создать дополнительные стимулы для углубления и диверсификации сотрудничества по всем направлениям торгово-экономической повестки.Участники сессии обсудят, как наиболее эффективно обеспечить интересы бизнеса стран ШОС и максимально использовать его потенциал в рамках реализации Cтратегии развития организации до 2025 года.Одной из важных тем дискуссий также станет вопрос о том, как перевести огромный геополитический потенциал ШОС в плоскость практического взаимодействия на уровне бизнеса."Сегодня для бизнеса стран организации открываются новые возможности для углубления сотрудничества. Со стороны предпринимателей мы видим заинтересованность в расширении контактов и продвижении своих товаров и услуг на рынках наших стран. Необходимо усилить сотрудничество в области инвестиций, инноваций, создания надежных транспортно-логистических связей, финансовой инфраструктуры и в целом активизировать работу по совершенствованию условий торговли в регионе, снижению административных барьеров, решению других проблем, препятствующих реализации потенциала экономического сотрудничества на пространстве ШОС", - сказал председатель правления, президент ТПП РФ Сергей Катырин, слова которого приводит Росконгресс. Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года в КВЦ "Экспофорум".

https://ria.ru/20220428/roskongress-1785928943.html

https://ria.ru/20220422/roskongress-1784899709.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, пмэф, фонд "росконгресс", шос