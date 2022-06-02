https://ria.ru/20220602/sbu-1792580739.html
СБУ технически зависит от помощи ЦРУ и АНБ США, рассказал хакер RaHDIt
СБУ технически зависит от помощи ЦРУ и АНБ США, рассказал хакер RaHDIt - РИА Новости, 02.06.2022
СБУ технически зависит от помощи ЦРУ и АНБ США, рассказал хакер RaHDIt
Служба безопасности Украины (СБУ) технически зависит от помощи спецслужб США, таких как ЦРУ и АНБ, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:55
2022-06-02T11:55
2022-06-02T12:33
в мире
сша
киев
украина
служба безопасности украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) технически зависит от помощи спецслужб США, таких как ЦРУ и АНБ, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt."СБУ зависит технически от помощи иностранных спецслужб, в первую очередь США, потому что мы же прекрасно понимаем, что СБУ работает и с ЦРУ и с Агентством национальной безопасности США, запрашивают у них какую-то техническую информацию. То, что они от них зависят – да, а вот насколько полный комплект информации им поставляется, этого мы знать не можем. Но то, что сотрудничество идет... это можно утверждать однозначно, и представители американских и британских спецслужб прекрасно себя чувствуют в здании СБУ в Киеве на улице Владимирской", - сказал хакер.В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны ресурсы местных органов власти по всей стране.Также RaHDIt с начала спецоперации ведет информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках СБУ с фотографиями, телефонами и адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения сотрудников украинских спецслужб, например азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
https://ria.ru/20220602/ukraina-1792567203.html
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Хакер RaHDIt: СБУ технически зависит от помощи спецслужб США
Служба безопасности Украины (СБУ) технически зависит от помощи спецслужб США, таких как ЦРУ и АНБ, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt. "Представители американских и британских спецслужб прекрасно себя чувствуют в здании СБУ в Киеве на улице Владимирской", - отметил собеседник.
2022-06-02T11:55
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PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, киев, украина, служба безопасности украины, центральное разведывательное управление (цру)
11:55 02.06.2022 (обновлено: 12:33 02.06.2022)
СБУ технически зависит от помощи ЦРУ и АНБ США, рассказал хакер RaHDIt
Хакер RaHDIt рассказал, что СБУ технически зависит от помощи американских ЦРУ и АНБ