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Российские саперы за прошедшие сутки разминировали 34 гектара в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/sapery-1792756337.html
Российские саперы за прошедшие сутки разминировали 34 гектара в ДНР и ЛНР
Российские саперы за прошедшие сутки разминировали 34 гектара в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.06.2022
Российские саперы за прошедшие сутки разминировали 34 гектара в ДНР и ЛНР
Саперы РФ обезвредили в ДНР и ЛНР более 2,6 тысячи гектаров, только за последние сутки 34 гектара, заявил в четверг начальник Национального центра управления... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T22:37
2022-06-02T22:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Саперы РФ обезвредили в ДНР и ЛНР более 2,6 тысячи гектаров, только за последние сутки 34 гектара, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2 661,51 гектара, в том числе за сутки – 34,67 гектара; 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 километра дорог",- сказал Конашенков.При этом, отметил он, обнаружено и обезврежено 13 172 взрывоопасных предмета, из них за сутки – 212.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220531/spetsoperatsiya-1791920270.html
луганская народная республика
украина
россия
донецкая народная республика
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луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, донецкая народная республика
22:37 02.06.2022
 
Российские саперы за прошедшие сутки разминировали 34 гектара в ДНР и ЛНР

Минобороны: российские саперы за прошедшие сутки разминировали 34 гектара в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГранаты на окне одного из разрушенных зданий в Мариуполе
Гранаты на окне одного из разрушенных зданий в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Гранаты на окне одного из разрушенных зданий в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Саперы РФ обезвредили в ДНР и ЛНР более 2,6 тысячи гектаров, только за последние сутки 34 гектара, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2 661,51 гектара, в том числе за сутки – 34,67 гектара; 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 километра дорог",- сказал Конашенков.
При этом, отметил он, обнаружено и обезврежено 13 172 взрывоопасных предмета, из них за сутки – 212.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Работа артиллерийских подразделений на Украине. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 10:12Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало уничтожение артиллерией украинских объектов
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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