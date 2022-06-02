https://ria.ru/20220602/sapery-1792756337.html

Российские саперы за прошедшие сутки разминировали 34 гектара в ДНР и ЛНР

Российские саперы за прошедшие сутки разминировали 34 гектара в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.06.2022

Российские саперы за прошедшие сутки разминировали 34 гектара в ДНР и ЛНР

Саперы РФ обезвредили в ДНР и ЛНР более 2,6 тысячи гектаров, только за последние сутки 34 гектара, заявил в четверг начальник Национального центра управления... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T22:37

2022-06-02T22:37

2022-06-02T22:37

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Саперы РФ обезвредили в ДНР и ЛНР более 2,6 тысячи гектаров, только за последние сутки 34 гектара, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2 661,51 гектара, в том числе за сутки – 34,67 гектара; 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 километра дорог",- сказал Конашенков.При этом, отметил он, обнаружено и обезврежено 13 172 взрывоопасных предмета, из них за сутки – 212.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220531/spetsoperatsiya-1791920270.html

луганская народная республика

украина

россия

донецкая народная республика

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луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, донецкая народная республика