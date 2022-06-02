https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792761038.html

В Германии рассказали, как Россия может обойти "нефтяные" санкции

В Германии рассказали, как Россия может обойти "нефтяные" санкции - РИА Новости, 03.06.2022

В Германии рассказали, как Россия может обойти "нефтяные" санкции

Запрет на перестрахование танкеров с российской нефтью не позволит ЕС заблокировать экспорт сырья из страны, говорится в публикации Frankfurter Allgemeine... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-02T23:31

2022-06-02T23:31

2022-06-03T02:54

в мире

санкции в отношении россии

еврокомиссия

евросоюз

россия

германия

европа

экономика

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Запрет на перестрахование танкеров с российской нефтью не позволит ЕС заблокировать экспорт сырья из страны, говорится в публикации Frankfurter Allgemeine Zeitung.Автор назвал очередной пакет санкций ЕС дырявым, так как Россия сможет его обойти двумя путями.В статье отмечается, что Россия продолжит продавать нефть по трубопроводам, так как санкции предполагают только прекращение поставок в Европу по морю. Запрет же перестраховывать танкеры с российской нефтью не решит задачу остановить экспорт из страны полностью.Представитель страховой компании Lloyd’s в Германии Ян Блюменталь заявил, что западные страны будут придерживаться ограничений, однако этого нельзя сказать о других государствах, через которые Россия сможет обойти санкции, — воспользовавшись услугами местных страховщиков.По данным FAZ, Еврокомиссия хотела запретить судам под флагом государств — членов ЕС перевозить российскую нефть не только в Европу, но и в третьи страны, а также перестраховывать танкеры от экологических катастроф и другого ущерба. Однако Греция, Кипр и Мальта, обладающие крупнейшим флотом таких судов, выступили против подобной меры и не дали ЕК ее ввести.Еврочиновники утверждают, что запрет на перестрахование имеет тот же эффект, что и запрет на перевозки, однако FAZ утверждает, что это неверно: Россия сможет обойти это ограничение, воспользовавшись такой услугой в других государствах, или взять покрытие риска на себя.Еще один способ обойти рестрикции ЕС — смешивать российскую нефть с сырьем из другой страны, что позволит указать другое государство в качестве источника происхождения топлива. Именно так поступил Иран. По данным FAZ, реализовать такую схему России помогает Греция, в чьих портах якобы происходит смешивание топлива.В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.Позднее СМИ сообщили, что в новый пакет санкций войдет запрет на страхование судов с российской нефтью.

https://ria.ru/20220508/neft-1787526088.html

https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791783163.html

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792712084.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, санкции в отношении россии, еврокомиссия, евросоюз, россия, германия, европа, экономика