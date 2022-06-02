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В Германии рассказали, как Россия может обойти "нефтяные" санкции - РИА Новости, 03.06.2022
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В Германии рассказали, как Россия может обойти "нефтяные" санкции
В Германии рассказали, как Россия может обойти "нефтяные" санкции - РИА Новости, 03.06.2022
В Германии рассказали, как Россия может обойти "нефтяные" санкции
Запрет на перестрахование танкеров с российской нефтью не позволит ЕС заблокировать экспорт сырья из страны, говорится в публикации Frankfurter Allgemeine... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-02T23:31
2022-06-03T02:54
в мире
санкции в отношении россии
еврокомиссия
евросоюз
россия
германия
европа
экономика
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Запрет на перестрахование танкеров с российской нефтью не позволит ЕС заблокировать экспорт сырья из страны, говорится в публикации Frankfurter Allgemeine Zeitung.Автор назвал очередной пакет санкций ЕС дырявым, так как Россия сможет его обойти двумя путями.В статье отмечается, что Россия продолжит продавать нефть по трубопроводам, так как санкции предполагают только прекращение поставок в Европу по морю. Запрет же перестраховывать танкеры с российской нефтью не решит задачу остановить экспорт из страны полностью.Представитель страховой компании Lloyd’s в Германии Ян Блюменталь заявил, что западные страны будут придерживаться ограничений, однако этого нельзя сказать о других государствах, через которые Россия сможет обойти санкции, — воспользовавшись услугами местных страховщиков.По данным FAZ, Еврокомиссия хотела запретить судам под флагом государств — членов ЕС перевозить российскую нефть не только в Европу, но и в третьи страны, а также перестраховывать танкеры от экологических катастроф и другого ущерба. Однако Греция, Кипр и Мальта, обладающие крупнейшим флотом таких судов, выступили против подобной меры и не дали ЕК ее ввести.Еврочиновники утверждают, что запрет на перестрахование имеет тот же эффект, что и запрет на перевозки, однако FAZ утверждает, что это неверно: Россия сможет обойти это ограничение, воспользовавшись такой услугой в других государствах, или взять покрытие риска на себя.Еще один способ обойти рестрикции ЕС — смешивать российскую нефть с сырьем из другой страны, что позволит указать другое государство в качестве источника происхождения топлива. Именно так поступил Иран. По данным FAZ, реализовать такую схему России помогает Греция, в чьих портах якобы происходит смешивание топлива.В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.Позднее СМИ сообщили, что в новый пакет санкций войдет запрет на страхование судов с российской нефтью.
https://ria.ru/20220508/neft-1787526088.html
https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791783163.html
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в мире, санкции в отношении россии, еврокомиссия, евросоюз, россия, германия, европа, экономика
23:31 02.06.2022 (обновлено: 02:54 03.06.2022)
 
В Германии рассказали, как Россия может обойти "нефтяные" санкции

FAZ: запрет на экспорт нефти из России танкерами не позволит ЕС заблокировать ее поставки

© AP PhotoТанкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Запрет на перестрахование танкеров с российской нефтью не позволит ЕС заблокировать экспорт сырья из страны, говорится в публикации Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Автор назвал очередной пакет санкций ЕС дырявым, так как Россия сможет его обойти двумя путями.
В статье отмечается, что Россия продолжит продавать нефть по трубопроводам, так как санкции предполагают только прекращение поставок в Европу по морю. Запрет же перестраховывать танкеры с российской нефтью не решит задачу остановить экспорт из страны полностью.
Представитель страховой компании Lloyd’s в Германии Ян Блюменталь заявил, что западные страны будут придерживаться ограничений, однако этого нельзя сказать о других государствах, через которые Россия сможет обойти санкции, — воспользовавшись услугами местных страховщиков.
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 16:28
Welt: Россия нашла способ обойти "нефтяные" санкции Евросоюза
По данным FAZ, Еврокомиссия хотела запретить судам под флагом государств — членов ЕС перевозить российскую нефть не только в Европу, но и в третьи страны, а также перестраховывать танкеры от экологических катастроф и другого ущерба. Однако Греция, Кипр и Мальта, обладающие крупнейшим флотом таких судов, выступили против подобной меры и не дали ЕК ее ввести.
Еврочиновники утверждают, что запрет на перестрахование имеет тот же эффект, что и запрет на перевозки, однако FAZ утверждает, что это неверно: Россия сможет обойти это ограничение, воспользовавшись такой услугой в других государствах, или взять покрытие риска на себя.
Еще один способ обойти рестрикции ЕС — смешивать российскую нефть с сырьем из другой страны, что позволит указать другое государство в качестве источника происхождения топлива. Именно так поступил Иран. По данным FAZ, реализовать такую схему России помогает Греция, в чьих портах якобы происходит смешивание топлива.
Флаг ЕС у здания представительства Европейского союза в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 15:54Специальная военная операция на Украине
Bloomberg: ЕС исчерпал инструменты, которыми может навредить России
В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
Позднее СМИ сообщили, что в новый пакет санкций войдет запрет на страхование судов с российской нефтью.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 18:16Специальная военная операция на Украине
Le Figaro: антироссийские санкции запустили "игру в музыкальные стулья"
 
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