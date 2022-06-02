23:31 02.06.2022 (обновлено: 02:54 03.06.2022)
В Германии рассказали, как Россия может обойти "нефтяные" санкции
FAZ: запрет на экспорт нефти из России танкерами не позволит ЕС заблокировать ее поставки
© AP PhotoТанкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море
© AP Photo
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Запрет на перестрахование танкеров с российской нефтью не позволит ЕС заблокировать экспорт сырья из страны, говорится в публикации Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В статье отмечается, что Россия продолжит продавать нефть по трубопроводам, так как санкции предполагают только прекращение поставок в Европу по морю. Запрет же перестраховывать танкеры с российской нефтью не решит задачу остановить экспорт из страны полностью.
Представитель страховой компании Lloyd’s в Германии Ян Блюменталь заявил, что западные страны будут придерживаться ограничений, однако этого нельзя сказать о других государствах, через которые Россия сможет обойти санкции, — воспользовавшись услугами местных страховщиков.
По данным FAZ, Еврокомиссия хотела запретить судам под флагом государств — членов ЕС перевозить российскую нефть не только в Европу, но и в третьи страны, а также перестраховывать танкеры от экологических катастроф и другого ущерба. Однако Греция, Кипр и Мальта, обладающие крупнейшим флотом таких судов, выступили против подобной меры и не дали ЕК ее ввести.
Еврочиновники утверждают, что запрет на перестрахование имеет тот же эффект, что и запрет на перевозки, однако FAZ утверждает, что это неверно: Россия сможет обойти это ограничение, воспользовавшись такой услугой в других государствах, или взять покрытие риска на себя.
Еще один способ обойти рестрикции ЕС — смешивать российскую нефть с сырьем из другой страны, что позволит указать другое государство в качестве источника происхождения топлива. Именно так поступил Иран. По данным FAZ, реализовать такую схему России помогает Греция, в чьих портах якобы происходит смешивание топлива.
В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
Позднее СМИ сообщили, что в новый пакет санкций войдет запрет на страхование судов с российской нефтью.