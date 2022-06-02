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США не исключают использование санкций для торга на переговорах по СНВ-3 - РИА Новости, 03.06.2022
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США не исключают использование санкций для торга на переговорах по СНВ-3
США не исключают использование санкций для торга на переговорах по СНВ-3 - РИА Новости, 03.06.2022
США не исключают использование санкций для торга на переговорах по СНВ-3
США не исключают возможность использования антироссийских санкций в качестве инструмента торга для продвижения диалога по нераспространению, утверждает помощник РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-02T21:25
2022-06-03T09:30
в мире
джо байден
сша
россия
вашингтон (штат)
договор снв-3
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ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. США не исключают возможность использования антироссийских санкций в качестве инструмента торга для продвижения диалога по нераспространению, утверждает помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.По ее словам, такой эффект уже достигался в отношении других стран.СНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией президента Джо Байдена на пять лет, которые истекают в 2026 году. Как заявила Стюарт в четверг, США заинтересованы в сохранении предусмотренных договором ограничений на российские ядерные арсеналы после 2026 года и намерены добиваться введения лимитов на "новые типы" вооружения, включая тактическое. Россия и США начали согласование параметров будущего соглашения, но прервали диалог после начала спецоперации на Украине. Как сообщила представитель Госдепартамента, Вашингтон готов рассмотреть возможность проведения нового раунда стратегического диалога с Москвой, но хочет "доказательств ее добросовестного подхода".
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в мире, джо байден, сша, россия, вашингтон (штат), договор снв-3
21:25 02.06.2022 (обновлено: 09:30 03.06.2022)
 
США не исключают использование санкций для торга на переговорах по СНВ-3

Сотрудник Госдепа Стюарт: США могут вести торг с помощью санкций на переговорах по СНВ-3

© AP Photo / Jose Luis MaganaКупол Капитолия США в Вашингтоне
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Купол Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. США не исключают возможность использования антироссийских санкций в качестве инструмента торга для продвижения диалога по нераспространению, утверждает помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.

"Думаю, что для санкций есть разные причины, но если есть возможность того, чтобы ограничения помогли нам вести добросовестный диалог, это было бы полезным их применением", — сказала она на конференции в Вашингтоне.

По ее словам, такой эффект уже достигался в отношении других стран.
СНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией президента Джо Байдена на пять лет, которые истекают в 2026 году. Как заявила Стюарт в четверг, США заинтересованы в сохранении предусмотренных договором ограничений на российские ядерные арсеналы после 2026 года и намерены добиваться введения лимитов на "новые типы" вооружения, включая тактическое. Россия и США начали согласование параметров будущего соглашения, но прервали диалог после начала спецоперации на Украине. Как сообщила представитель Госдепартамента, Вашингтон готов рассмотреть возможность проведения нового раунда стратегического диалога с Москвой, но хочет "доказательств ее добросовестного подхода".
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