https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792749478.html

США не исключают использование санкций для торга на переговорах по СНВ-3

США не исключают использование санкций для торга на переговорах по СНВ-3 - РИА Новости, 03.06.2022

США не исключают использование санкций для торга на переговорах по СНВ-3

США не исключают возможность использования антироссийских санкций в качестве инструмента торга для продвижения диалога по нераспространению, утверждает помощник РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-02T21:25

2022-06-02T21:25

2022-06-03T09:30

в мире

джо байден

сша

россия

вашингтон (штат)

договор снв-3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786212163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86a0bb62a6af85699005c69dff4c0905.jpg

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. США не исключают возможность использования антироссийских санкций в качестве инструмента торга для продвижения диалога по нераспространению, утверждает помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.По ее словам, такой эффект уже достигался в отношении других стран.СНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией президента Джо Байдена на пять лет, которые истекают в 2026 году. Как заявила Стюарт в четверг, США заинтересованы в сохранении предусмотренных договором ограничений на российские ядерные арсеналы после 2026 года и намерены добиваться введения лимитов на "новые типы" вооружения, включая тактическое. Россия и США начали согласование параметров будущего соглашения, но прервали диалог после начала спецоперации на Украине. Как сообщила представитель Госдепартамента, Вашингтон готов рассмотреть возможность проведения нового раунда стратегического диалога с Москвой, но хочет "доказательств ее добросовестного подхода".

https://ria.ru/20220526/dialog-1790755378.html

сша

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сша, россия, вашингтон (штат), договор снв-3