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США распространили антироссийские санкции на "Северсталь" и еще 15 юрлиц - РИА Новости, 02.06.2022
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США распространили антироссийские санкции на "Северсталь" и еще 15 юрлиц
США распространили антироссийские санкции на "Северсталь" и еще 15 юрлиц - РИА Новости, 02.06.2022
США распространили антироссийские санкции на "Северсталь" и еще 15 юрлиц
США расширили санкции на 16 юридических лиц из России, включая компанию "Северсталь", сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T18:46
2022-06-02T18:46
экономика
алексей мордашов
владимир путин
каймановы острова
россия
министерство финансов сша
монако
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. США расширили санкции на 16 юридических лиц из России, включая компанию "Северсталь", сообщило американское министерство финансов.В список вошли активы бизнесмена Алексея Мордашова, который тоже попал под санкции. Помимо ПАО "Северсталь", это ООО "Алгоритм", Nord Gold PLC и ООО "Севергрупп".Минфин США предписал свернуть деловые отношения с "Северсталью" до 31 августа. Транзакции с Nord Gold PLC разрешены до 1 июля.Три компании – кипрская Ironstone Marine Investments, российская "Аргумент" и O"Neil Assets Corporation c Каймановых островов – оказались под санкциями по обвинению в якобы связях с президентом РФ Владимиром Путиным.Санкционный список пополнила также компания из Монако Imperial Yachts SARL, специализирующаяся на строительстве, аренде и управлении суперяхтами, вместе с главой его российского отделения Евгением Кочманом и аффилированными с ним структурами – OOO Nord Marine, OOO Yakht-Treid, OOO Bilding Management и OOO Nord Marin Inzhiniring.Авиаперевозчик из Сан-Марино SRL Skyline Aviation наказан за деятельность в Крыму, добавили в минфине.
каймановы острова
россия
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экономика, алексей мордашов, владимир путин, каймановы острова, россия, министерство финансов сша, монако, санкции в отношении россии
18:46 02.06.2022
 
США распространили антироссийские санкции на "Северсталь" и еще 15 юрлиц

Минфин США включил в список санкций "Северсталь" и ее совладельца Мордашова

© РИА Новости / Александр Коркка / Перейти в фотобанкПродукция металлургического комбината
Продукция металлургического комбината - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Александр Коркка
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Продукция металлургического комбината. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. США расширили санкции на 16 юридических лиц из России, включая компанию "Северсталь", сообщило американское министерство финансов.
В список вошли активы бизнесмена Алексея Мордашова, который тоже попал под санкции. Помимо ПАО "Северсталь", это ООО "Алгоритм", Nord Gold PLC и ООО "Севергрупп".
Минфин США предписал свернуть деловые отношения с "Северсталью" до 31 августа. Транзакции с Nord Gold PLC разрешены до 1 июля.
Три компании – кипрская Ironstone Marine Investments, российская "Аргумент" и O"Neil Assets Corporation c Каймановых островов – оказались под санкциями по обвинению в якобы связях с президентом РФ Владимиром Путиным.
Санкционный список пополнила также компания из Монако Imperial Yachts SARL, специализирующаяся на строительстве, аренде и управлении суперяхтами, вместе с главой его российского отделения Евгением Кочманом и аффилированными с ним структурами – OOO Nord Marine, OOO Yakht-Treid, OOO Bilding Management и OOO Nord Marin Inzhiniring.
Авиаперевозчик из Сан-Марино SRL Skyline Aviation наказан за деятельность в Крыму, добавили в минфине.
 
ЭкономикаАлексей МордашовВладимир ПутинКаймановы островаРоссияМинистерство финансов СШАМонакоСанкции в отношении России
 
 
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