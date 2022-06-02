https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792713144.html

США ввели санкции против 71 юрлица из России и Белоруссии

США ввели санкции против 71 юрлица из России и Белоруссии - РИА Новости, 02.06.2022

США ввели санкции против 71 юрлица из России и Белоруссии

Министерство торговли США ввело ограничения в отношении еще 71 юрлица из РФ и Белоруссии на доступ к оборудованию и технологиям американского производства,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T18:19

2022-06-02T18:19

2022-06-02T18:21

сша

министерство торговли сша

санкции в отношении россии

белоруссия

россия

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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Министерство торговли США ввело ограничения в отношении еще 71 юрлица из РФ и Белоруссии на доступ к оборудованию и технологиям американского производства, заявил в четверг Белый дом."Министерство торговли США еще сильнее ограничивает возможности российских вооруженных сил получать технологии и другие наименования, необходимые им для продолжения своей агрессии и проецирования силы. (Новые ограничения) включают добавление 71 лиц в РФ и Белоруссии в (санкционный) список организаций, что фактически лишает их возможности приобретать товары американского производства либо продукты иностранного происхождения, полученные с использованием определенных технологий или программного обеспечения США", - говорится в распространенном заявлении Белого дома.Как отметили в администрации, данные меры "дополняют обширный перечень экономических ограничений, возложенных на Россию за неспровоцированную войну на Украине". Всего же, по данным Белого дома, санкционные списки США по линии минфина пополнили порядка 1 тысячи лиц, по линии минторга – 300 лиц.

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792695131.html

сша

белоруссия

россия

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сша, министерство торговли сша, санкции в отношении россии, белоруссия, россия