https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792712084.html

Le Figaro: антироссийские санкции запустили "игру в музыкальные стулья"

Le Figaro: антироссийские санкции запустили "игру в музыкальные стулья" - РИА Новости, 02.06.2022

Le Figaro: антироссийские санкции запустили "игру в музыкальные стулья"

Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти приведет к серьезным последствиям для обеих сторон и сильно изменит мировой рынок, заявил в интервью Le Figaro... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T18:16

2022-06-02T18:16

2022-06-02T18:22

специальная военная операция на украине

в мире

санкции в отношении россии

экономика

россия

китай

евросоюз

европа

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти приведет к серьезным последствиям для обеих сторон и сильно изменит мировой рынок, заявил в интервью Le Figaro эксперт по энергетике Жан-Пьер Фавеннек.Специалист подчеркнул, что запрет на поставки топлива из России в Европу морским путем не улучшит нынешнее положение вещей, когда цены на ресурсы бьют рекорды."Я склоняюсь к тому, что с введением эмбарго Россия будет продавать меньше нефти в Европу, но она могла бы попытаться продать ее в Китай и особенно в Индию", — сказал он.Фавеннек отметил, что уже сейчас Индия значительно нарастила объем закупок нефти из России, в результате последняя оказалась на втором месте среди поставщиков на местном рынке.Эксперт добавил, что Россия продолжит экспортировать нефть, но уже не в Европу."Можно рассчитывать на игру в "музыкальные стулья" (игра, в каждом раунде которой выбывает один участник. — Прим. Ред.): Россия отправит свою нефть в Китай, Индию и другие страны-получатели <…>, но они больше не будут брать нефть на Ближнем Востоке, а ЕС сможет иметь значительные объемы нефти из этого региона", — объяснил энергетик.При этом у такого переустройства есть существенный минус: доставка топлива в Европу с Ближнего Востока стоит дороже, чем из России.Западные страны столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792638058.html

https://ria.ru/20220602/neft-1792608434.html

https://ria.ru/20220602/neft-1792521201.html

россия

китай

европа

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, санкции в отношении россии, экономика, россия, китай, евросоюз, европа, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен