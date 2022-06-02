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Le Figaro: антироссийские санкции запустили "игру в музыкальные стулья" - РИА Новости, 02.06.2022
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https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792712084.html
Le Figaro: антироссийские санкции запустили "игру в музыкальные стулья"
Le Figaro: антироссийские санкции запустили "игру в музыкальные стулья" - РИА Новости, 02.06.2022
Le Figaro: антироссийские санкции запустили "игру в музыкальные стулья"
Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти приведет к серьезным последствиям для обеих сторон и сильно изменит мировой рынок, заявил в интервью Le Figaro... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T18:16
2022-06-02T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
санкции в отношении россии
экономика
россия
китай
евросоюз
европа
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти приведет к серьезным последствиям для обеих сторон и сильно изменит мировой рынок, заявил в интервью Le Figaro эксперт по энергетике Жан-Пьер Фавеннек.Специалист подчеркнул, что запрет на поставки топлива из России в Европу морским путем не улучшит нынешнее положение вещей, когда цены на ресурсы бьют рекорды."Я склоняюсь к тому, что с введением эмбарго Россия будет продавать меньше нефти в Европу, но она могла бы попытаться продать ее в Китай и особенно в Индию", — сказал он.Фавеннек отметил, что уже сейчас Индия значительно нарастила объем закупок нефти из России, в результате последняя оказалась на втором месте среди поставщиков на местном рынке.Эксперт добавил, что Россия продолжит экспортировать нефть, но уже не в Европу."Можно рассчитывать на игру в "музыкальные стулья" (игра, в каждом раунде которой выбывает один участник. — Прим. Ред.): Россия отправит свою нефть в Китай, Индию и другие страны-получатели &lt;…&gt;, но они больше не будут брать нефть на Ближнем Востоке, а ЕС сможет иметь значительные объемы нефти из этого региона", — объяснил энергетик.При этом у такого переустройства есть существенный минус: доставка топлива в Европу с Ближнего Востока стоит дороже, чем из России.Западные страны столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792638058.html
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в мире, санкции в отношении россии, экономика, россия, китай, евросоюз, европа, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
18:16 02.06.2022 (обновлено: 18:22 02.06.2022)
 
Le Figaro: антироссийские санкции запустили "игру в музыкальные стулья"

Le Figaro: антироссийские санкции запустили "игру в музыкальные стулья" на нефтяном рынке

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти приведет к серьезным последствиям для обеих сторон и сильно изменит мировой рынок, заявил в интервью Le Figaro эксперт по энергетике Жан-Пьер Фавеннек.
Специалист подчеркнул, что запрет на поставки топлива из России в Европу морским путем не улучшит нынешнее положение вещей, когда цены на ресурсы бьют рекорды.
"Я склоняюсь к тому, что с введением эмбарго Россия будет продавать меньше нефти в Европу, но она могла бы попытаться продать ее в Китай и особенно в Индию", — сказал он.
Фавеннек отметил, что уже сейчас Индия значительно нарастила объем закупок нефти из России, в результате последняя оказалась на втором месте среди поставщиков на местном рынке.
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Эксперт добавил, что Россия продолжит экспортировать нефть, но уже не в Европу.
"Можно рассчитывать на игру в "музыкальные стулья" (игра, в каждом раунде которой выбывает один участник. — Прим. Ред.): Россия отправит свою нефть в Китай, Индию и другие страны-получатели <…>, но они больше не будут брать нефть на Ближнем Востоке, а ЕС сможет иметь значительные объемы нефти из этого региона", — объяснил энергетик.
При этом у такого переустройства есть существенный минус: доставка топлива в Европу с Ближнего Востока стоит дороже, чем из России.
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В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСанкции в отношении РоссииЭкономикаРоссияКитайЕвросоюзЕвропаЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
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