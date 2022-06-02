https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792687721.html

Постпреды ЕС утвердили юридические тексты новых санкций против России

Постпреды ЕС утвердили юридические тексты новых санкций против России - РИА Новости, 02.06.2022

Постпреды ЕС утвердили юридические тексты новых санкций против России

Постпреды ЕС утвердили юридические тексты шестого пакета санкций против России, включая нефтяное эмбарго, их опубликуют в пятницу. Об этом сообщается в... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:57

2022-06-02T16:57

2022-06-02T20:56

экономика

евросоюз

swift

сбербанк россии

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Постпреды ЕС утвердили юридические тексты шестого пакета санкций против России, включая нефтяное эмбарго, их опубликуют в пятницу. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте делегации Франции, председательствующей в Совете Евросоюза."Совет постпредов утвердил шестой пакет санкций в соответствии с выводами внеочередного саммита ЕС 30 и 31 мая", — отмечается там.В частности, речь идет о запрете импорта российской нефти, перевозимой по морю.Меры среди прочего предусматривают отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков.Также санкции усиливают ограничения на экспорт в Россию химикатов и высоких технологий.Помимо этого, Евросоюз расширил перечень российских граждан, против которых вводились персональные ограничения: в него вошли представители силовых ведомств, бизнесмены, сотрудники и члены их семей.Наряду с этим санкции также предусматривают запрет вещания трех российских медиаструктур.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220602/neft-1792608434.html

https://ria.ru/20220602/ekonomika-1792624273.html

https://ria.ru/20220602/embargo-1792500359.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, евросоюз, swift, сбербанк россии