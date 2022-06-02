https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792687721.html
Постпреды ЕС утвердили юридические тексты новых санкций против России
Постпреды ЕС утвердили юридические тексты новых санкций против России - РИА Новости, 02.06.2022
Постпреды ЕС утвердили юридические тексты новых санкций против России
Постпреды ЕС утвердили юридические тексты шестого пакета санкций против России, включая нефтяное эмбарго, их опубликуют в пятницу. Об этом сообщается в... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:57
2022-06-02T16:57
2022-06-02T20:56
экономика
евросоюз
swift
сбербанк россии
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Постпреды ЕС утвердили юридические тексты шестого пакета санкций против России, включая нефтяное эмбарго, их опубликуют в пятницу. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте делегации Франции, председательствующей в Совете Евросоюза."Совет постпредов утвердил шестой пакет санкций в соответствии с выводами внеочередного саммита ЕС 30 и 31 мая", — отмечается там.В частности, речь идет о запрете импорта российской нефти, перевозимой по морю.Меры среди прочего предусматривают отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков.Также санкции усиливают ограничения на экспорт в Россию химикатов и высоких технологий.Помимо этого, Евросоюз расширил перечень российских граждан, против которых вводились персональные ограничения: в него вошли представители силовых ведомств, бизнесмены, сотрудники и члены их семей.Наряду с этим санкции также предусматривают запрет вещания трех российских медиаструктур.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
https://ria.ru/20220602/neft-1792608434.html
https://ria.ru/20220602/ekonomika-1792624273.html
https://ria.ru/20220602/embargo-1792500359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, swift, сбербанк россии
16:57 02.06.2022 (обновлено: 20:56 02.06.2022)
Постпреды ЕС утвердили юридические тексты новых санкций против России
ЕС утвердил шестой пакет санкций против России, включающий нефтяное эмбарго
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Постпреды ЕС утвердили
юридические тексты шестого пакета санкций против России, включая нефтяное эмбарго, их опубликуют в пятницу. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте делегации Франции, председательствующей в Совете Евросоюза.
"Совет постпредов утвердил шестой пакет санкций в соответствии с выводами внеочередного саммита ЕС
30 и 31 мая", — отмечается там.
В частности, речь идет о запрете импорта российской нефти, перевозимой по морю.
Меры среди прочего предусматривают отключение от SWIFT Сбербанка
, еще двух российских и одного белорусского банков.
Также санкции усиливают ограничения на экспорт в Россию
химикатов и высоких технологий.
Помимо этого, Евросоюз расширил перечень российских граждан, против которых вводились персональные ограничения: в него вошли представители силовых ведомств, бизнесмены, сотрудники и члены их семей.
Наряду с этим санкции также предусматривают запрет вещания трех российских медиаструктур.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России
.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.