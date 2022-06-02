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The Guardian: Россия выигрывает "экономическую войну", развязанную Западом - РИА Новости, 02.06.2022
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The Guardian: Россия выигрывает "экономическую войну", развязанную Западом
The Guardian: Россия выигрывает "экономическую войну", развязанную Западом - РИА Новости, 02.06.2022
The Guardian: Россия выигрывает "экономическую войну", развязанную Западом
Москва выигрывает экономическую войну, которую три месяца назад развязал против нее Запад, пишет редактор-экономист The Guardian Ларри Эллиотт. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:44
2022-06-02T14:52
экономика
санкции в отношении россии
евросоюз
великобритания
россия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Москва выигрывает экономическую войну, которую три месяца назад развязал против нее Запад, пишет редактор-экономист The Guardian Ларри Эллиотт.По мнению автора статьи, ввод санкций рассматривался как наилучшая опция среди двух остальных: бездействия или военного вмешательства. Однако теперь стало очевидно, что ограничения не работают так, как должны были, ведь цены на газ и нефть, которые экспортирует Россия, только выросли. Страна получает достаточно финансирования для продолжения спецоперации благодаря увеличившемуся торговому балансу — соотношению стоимости экспортированных товаров к стоимости импортированных.Кроме того, с анонсированным Евросоюзом частичным запретом на ввоз российской нефти стоимость нефтепродуктов на мировом рынке выросла, обеспечив Кремлю очередную финансовую удачу, считает Эллиотт. У России к тому же нет сложностей с поиском других покупателей для своих товаров: например, экспорт нефти в Китай в апреле вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.Инфляция в Великобритании тем временем бьет рекорды, достигнув девяти процентов — самого высокого значения за 40 лет. Аналогичное происходит с ценами на бензин. В целом западные экономики вошли в период медленного негативного роста, став жертвами и стагнации, и инфляции, похожей на ситуацию 1970-х годов, делает вывод Элиотт. Рубль между тем стоит на сильных позициях благодаря государственному контролю.Экономист предсказал незавидную судьбу западным странам: повышение кредитных ставок и рост безработицы. Особенно проблемы будут заметны в Евросоюзе, поскольку она больше зависима от российского газа, чем то же Соединенное Королевство.В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792501678.html
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экономика, санкции в отношении россии, евросоюз, великобритания, россия
14:44 02.06.2022 (обновлено: 14:52 02.06.2022)
 
The Guardian: Россия выигрывает "экономическую войну", развязанную Западом

The Guardian заявил о победе России в экономической войне против Запада

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗнаки евро и доллара с флагом России
Знаки евро и доллара с флагом России - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Знаки евро и доллара с флагом России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Москва выигрывает экономическую войну, которую три месяца назад развязал против нее Запад, пишет редактор-экономист The Guardian Ларри Эллиотт.
По мнению автора статьи, ввод санкций рассматривался как наилучшая опция среди двух остальных: бездействия или военного вмешательства. Однако теперь стало очевидно, что ограничения не работают так, как должны были, ведь цены на газ и нефть, которые экспортирует Россия, только выросли. Страна получает достаточно финансирования для продолжения спецоперации благодаря увеличившемуся торговому балансу — соотношению стоимости экспортированных товаров к стоимости импортированных.
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Кроме того, с анонсированным Евросоюзом частичным запретом на ввоз российской нефти стоимость нефтепродуктов на мировом рынке выросла, обеспечив Кремлю очередную финансовую удачу, считает Эллиотт. У России к тому же нет сложностей с поиском других покупателей для своих товаров: например, экспорт нефти в Китай в апреле вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.
"Европа только постепенно отлучается от потребления российских энергоресурсов", — заметил обозреватель.
Инфляция в Великобритании тем временем бьет рекорды, достигнув девяти процентов — самого высокого значения за 40 лет. Аналогичное происходит с ценами на бензин. В целом западные экономики вошли в период медленного негативного роста, став жертвами и стагнации, и инфляции, похожей на ситуацию 1970-х годов, делает вывод Элиотт. Рубль между тем стоит на сильных позициях благодаря государственному контролю.
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В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
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