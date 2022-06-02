https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792600025.html
Завоевать доверие России сторонникам санкций будет сложно, считает Чемезов
Завоевать доверие России сторонникам санкций будет сложно, считает Чемезов - РИА Новости, 02.06.2022
Завоевать доверие России сторонникам санкций будет сложно, считает Чемезов
Россия не закрывается от международного сотрудничества, но завоевать доверие Москвы сторонникам санкционной политики будет сложно, если не невозможно, заявил... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:51
2022-06-02T12:51
2022-06-02T12:51
сергей чемезов
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789228479_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_14c1ca75733496e2e414786f2fdf939b.jpg
АНКАРА, 2 июн – РИА Новости. Россия не закрывается от международного сотрудничества, но завоевать доверие Москвы сторонникам санкционной политики будет сложно, если не невозможно, заявил генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов."Не буду скрывать, что мы находимся в сложной ситуации. Мы не закрываемся от международного сотрудничества, но завоевать наше доверие сторонникам санкционной политики будет сложно, если не невозможно", - приводит его слова газета Star.По его словам, "идет хорошо спланированная война с целью уничтожить российский финансовый сектор, промышленность, граждан, культуру и спорт"."Война, о которой идет речь, началась не сегодня. Мы стали свидетелями новых санкций, ограничений и поиска оправданий враждебным действиям на протяжении многих лет. Нынешние ограничения действительно беспрецедентны. Такие действия далеки от здравого смысла и справедливости. Что они вызывают в глобальном масштабе? Разрушение принципов свободной торговли, утрату доверия. Они дискредитируют западные экономические и политические институты", - отметил Чемезов.
https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789228479_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bee729f41429653cdf7395f2af2df10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей чемезов, россия, экономика
Завоевать доверие России сторонникам санкций будет сложно, считает Чемезов
Гендиректор "Ростеха" Чемезов: завоевать доверие России сторонникам санкций будет сложно
АНКАРА, 2 июн – РИА Новости.
Россия не закрывается от международного сотрудничества, но завоевать доверие Москвы сторонникам санкционной политики будет сложно, если не невозможно, заявил
генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Не буду скрывать, что мы находимся в сложной ситуации. Мы не закрываемся от международного сотрудничества, но завоевать наше доверие сторонникам санкционной политики будет сложно, если не невозможно", - приводит его слова газета Star.
По его словам, "идет хорошо спланированная война с целью уничтожить российский финансовый сектор, промышленность, граждан, культуру и спорт".
"Война, о которой идет речь, началась не сегодня. Мы стали свидетелями новых санкций, ограничений и поиска оправданий враждебным действиям на протяжении многих лет. Нынешние ограничения действительно беспрецедентны. Такие действия далеки от здравого смысла и справедливости. Что они вызывают в глобальном масштабе? Разрушение принципов свободной торговли, утрату доверия. Они дискредитируют западные экономические и политические институты", - отметил Чемезов.