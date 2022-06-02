https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792600025.html

Завоевать доверие России сторонникам санкций будет сложно, считает Чемезов

Завоевать доверие России сторонникам санкций будет сложно, считает Чемезов - РИА Новости, 02.06.2022

Завоевать доверие России сторонникам санкций будет сложно, считает Чемезов

Россия не закрывается от международного сотрудничества, но завоевать доверие Москвы сторонникам санкционной политики будет сложно, если не невозможно, заявил... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:51

2022-06-02T12:51

2022-06-02T12:51

сергей чемезов

россия

экономика

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АНКАРА, 2 июн – РИА Новости. Россия не закрывается от международного сотрудничества, но завоевать доверие Москвы сторонникам санкционной политики будет сложно, если не невозможно, заявил генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов."Не буду скрывать, что мы находимся в сложной ситуации. Мы не закрываемся от международного сотрудничества, но завоевать наше доверие сторонникам санкционной политики будет сложно, если не невозможно", - приводит его слова газета Star.По его словам, "идет хорошо спланированная война с целью уничтожить российский финансовый сектор, промышленность, граждан, культуру и спорт"."Война, о которой идет речь, началась не сегодня. Мы стали свидетелями новых санкций, ограничений и поиска оправданий враждебным действиям на протяжении многих лет. Нынешние ограничения действительно беспрецедентны. Такие действия далеки от здравого смысла и справедливости. Что они вызывают в глобальном масштабе? Разрушение принципов свободной торговли, утрату доверия. Они дискредитируют западные экономические и политические институты", - отметил Чемезов.

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей чемезов, россия, экономика