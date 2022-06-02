Рейтинг@Mail.ru
Завоевать доверие России сторонникам санкций будет сложно, считает Чемезов - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792600025.html
Завоевать доверие России сторонникам санкций будет сложно, считает Чемезов
Завоевать доверие России сторонникам санкций будет сложно, считает Чемезов - РИА Новости, 02.06.2022
Завоевать доверие России сторонникам санкций будет сложно, считает Чемезов
Россия не закрывается от международного сотрудничества, но завоевать доверие Москвы сторонникам санкционной политики будет сложно, если не невозможно, заявил... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:51
2022-06-02T12:51
сергей чемезов
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789228479_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_14c1ca75733496e2e414786f2fdf939b.jpg
АНКАРА, 2 июн – РИА Новости. Россия не закрывается от международного сотрудничества, но завоевать доверие Москвы сторонникам санкционной политики будет сложно, если не невозможно, заявил генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов."Не буду скрывать, что мы находимся в сложной ситуации. Мы не закрываемся от международного сотрудничества, но завоевать наше доверие сторонникам санкционной политики будет сложно, если не невозможно", - приводит его слова газета Star.По его словам, "идет хорошо спланированная война с целью уничтожить российский финансовый сектор, промышленность, граждан, культуру и спорт"."Война, о которой идет речь, началась не сегодня. Мы стали свидетелями новых санкций, ограничений и поиска оправданий враждебным действиям на протяжении многих лет. Нынешние ограничения действительно беспрецедентны. Такие действия далеки от здравого смысла и справедливости. Что они вызывают в глобальном масштабе? Разрушение принципов свободной торговли, утрату доверия. Они дискредитируют западные экономические и политические институты", - отметил Чемезов.
https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789228479_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bee729f41429653cdf7395f2af2df10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей чемезов, россия, экономика
12:51 02.06.2022
 
Завоевать доверие России сторонникам санкций будет сложно, считает Чемезов

Гендиректор "Ростеха" Чемезов: завоевать доверие России сторонникам санкций будет сложно

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 июн – РИА Новости. Россия не закрывается от международного сотрудничества, но завоевать доверие Москвы сторонникам санкционной политики будет сложно, если не невозможно, заявил генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Не буду скрывать, что мы находимся в сложной ситуации. Мы не закрываемся от международного сотрудничества, но завоевать наше доверие сторонникам санкционной политики будет сложно, если не невозможно", - приводит его слова газета Star.
По его словам, "идет хорошо спланированная война с целью уничтожить российский финансовый сектор, промышленность, граждан, культуру и спорт".
"Война, о которой идет речь, началась не сегодня. Мы стали свидетелями новых санкций, ограничений и поиска оправданий враждебным действиям на протяжении многих лет. Нынешние ограничения действительно беспрецедентны. Такие действия далеки от здравого смысла и справедливости. Что они вызывают в глобальном масштабе? Разрушение принципов свободной торговли, утрату доверия. Они дискредитируют западные экономические и политические институты", - отметил Чемезов.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 08:00
Запад не оставил России выхода
 
Сергей ЧемезовРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала