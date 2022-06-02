11:47 02.06.2022 (обновлено: 12:13 02.06.2022)
Россия достойно выдержит последствия новых европейских санкций, заявил МИД
МИД: шестой пакет санкций против России будет иметь саморазрушительный эффект для ЕС
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ответственность за спровоцированные санкциями ЕС риски обострения глобальных продовольственных и энергетических проблем будет лежать на Брюсселе и США, заявил МИД РФ.
"Россия достойно выдержит последствия ЕСовских односторонних ограничительных мер, останется надежным торговым партнером на международной арене. Вся ответственность за спровоцированные нелегитимными действиями Евросоюза риски обострения глобальных продовольственных и энергетических проблем будет лежать исключительно на Брюсселе и его политических спонсорах в Вашингтоне", - говорится в заявлении.
"Очевидно, что согласованные под лозунгом борьбы с зависимостью от России основные элементы очередного пакета антироссийских односторонних рестрикций будут иметь саморазрушительный для Евросоюза эффект. Недаром на принуждение стран-членов к этой "решительной" демонстрации солидарности у Брюсселя ушел почти месяц", - говорится в заявлении.
Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС сократит закупки нефти в России на 90%.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.