https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792578361.html

Россия достойно выдержит последствия новых европейских санкций, заявил МИД

Россия достойно выдержит последствия новых европейских санкций, заявил МИД - РИА Новости, 02.06.2022

Россия достойно выдержит последствия новых европейских санкций, заявил МИД

Ответственность за спровоцированные санкциями ЕС риски обострения глобальных продовольственных и энергетических проблем будет лежать на Брюсселе и США, заявил... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:47

2022-06-02T11:47

2022-06-02T12:13

санкции

евросоюз

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ответственность за спровоцированные санкциями ЕС риски обострения глобальных продовольственных и энергетических проблем будет лежать на Брюсселе и США, заявил МИД РФ."Россия достойно выдержит последствия ЕСовских односторонних ограничительных мер, останется надежным торговым партнером на международной арене. Вся ответственность за спровоцированные нелегитимными действиями Евросоюза риски обострения глобальных продовольственных и энергетических проблем будет лежать исключительно на Брюсселе и его политических спонсорах в Вашингтоне", - говорится в заявлении."Очевидно, что согласованные под лозунгом борьбы с зависимостью от России основные элементы очередного пакета антироссийских односторонних рестрикций будут иметь саморазрушительный для Евросоюза эффект. Недаром на принуждение стран-членов к этой "решительной" демонстрации солидарности у Брюсселя ушел почти месяц", - говорится в заявлении.Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС сократит закупки нефти в России на 90%.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792501678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, санкции в отношении россии, европа