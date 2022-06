https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792501678.html

В Британии признали санкции против России безрассудными

В Британии признали санкции против России безрассудными

2022-06-02

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Запад на сможет одолеть Россию санкциями, пишет британское издание The Spectator.После начала российской спецоперации на Украине у Европы, как отмечается в статье, возникла "надменная фантазия", что она может одержать верх исключительно за счет рестрикций. Последние попытки ЕС отказаться от импорта российской нефти показывают, насколько это безрассудно.Возможно, санкции помогают снизить жизненный уровень российских граждан, но они никак не могут подорвать источник силы национальной экономики, каким является экспорт нефти и газа. С февраля страны-участницы Евросоюза заплатили Москве за них более 40 миллиардов фунтов стерлингов (почти 50 миллиардов долларов – ред.), напоминает The Spectator.Но даже если ЕС договорится об отказе от нефтяного и газового импорта из России, действительность полностью опровергает предположения о том, что Запад может самостоятельно вести санкционную войну против Москвы.Зависимость Европы от российских энергоресурсов – итог многолетней непродуманной политики. Запад не сумеет обрушить Россию без помощи Китая, Индии и прочих крупных потребителей энергоресурсов, резюмирует The Spectator.В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.Как заявил ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва после решения лидеров стран ЕС найдет других покупателей сырья.Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

