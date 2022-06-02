16:44 02.06.2022 (обновлено: 17:15 02.06.2022)
Садовничий: система образования должна обобщить лучший опыт предыдущих лет
Виктор Садовничий: новая система образования должна обобщить лучший опыт предыдущих лет
Виктор Садовничий. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Новая система образования должна обобщить лучший российский и советский опыт, заявил президент российского совета ректоров Виктор Садовничий.
"При обсуждении структуры национальной системы высшего образования, отвечающей современным внутренним и внешним вызовам, гарантирующей приоритетное обеспечение национальных интересов государства и его граждан, нам важно учитывать и обсуждать следующие аспекты. Во-первых, это продолжение лучших традиций российской и советской образовательных систем с учетом положительного опыта последнего десятилетнего периода", - сказал Садовничий.
По его словам, образование - главный ресурс нашего развития. Садовничий отметил, что при обсуждении новой системы необходимо сохранить взаимное признание систем образовательных квалификаций Российской Федерации и стран Евразийского экономического союза, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других регионов мира. Он отметил, что не стоит забывать и об иностранных студентах.
Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия намерена отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную модель высшего образования.
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