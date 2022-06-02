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Садовничий: система образования должна обобщить лучший опыт предыдущих лет - РИА Новости, 02.06.2022
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Садовничий: система образования должна обобщить лучший опыт предыдущих лет
Садовничий: система образования должна обобщить лучший опыт предыдущих лет - РИА Новости, 02.06.2022
Садовничий: система образования должна обобщить лучший опыт предыдущих лет
Новая система образования должна обобщить лучший российский и советский опыт, заявил президент российского совета ректоров Виктор Садовничий. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:44
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общество
россия
виктор садовничий
образование
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Новая система образования должна обобщить лучший российский и советский опыт, заявил президент российского совета ректоров Виктор Садовничий.По его словам, образование - главный ресурс нашего развития. Садовничий отметил, что при обсуждении новой системы необходимо сохранить взаимное признание систем образовательных квалификаций Российской Федерации и стран Евразийского экономического союза, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других регионов мира. Он отметил, что не стоит забывать и об иностранных студентах.Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия намерена отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную модель высшего образования.
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общество, россия, виктор садовничий, образование, навигатор абитуриента
16:44 02.06.2022 (обновлено: 17:15 02.06.2022)
 
Садовничий: система образования должна обобщить лучший опыт предыдущих лет

Виктор Садовничий: новая система образования должна обобщить лучший опыт предыдущих лет

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВиктор Садовничий
Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Виктор Садовничий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Новая система образования должна обобщить лучший российский и советский опыт, заявил президент российского совета ректоров Виктор Садовничий.
"При обсуждении структуры национальной системы высшего образования, отвечающей современным внутренним и внешним вызовам, гарантирующей приоритетное обеспечение национальных интересов государства и его граждан, нам важно учитывать и обсуждать следующие аспекты. Во-первых, это продолжение лучших традиций российской и советской образовательных систем с учетом положительного опыта последнего десятилетнего периода", - сказал Садовничий.
По его словам, образование - главный ресурс нашего развития. Садовничий отметил, что при обсуждении новой системы необходимо сохранить взаимное признание систем образовательных квалификаций Российской Федерации и стран Евразийского экономического союза, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других регионов мира. Он отметил, что не стоит забывать и об иностранных студентах.
Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия намерена отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную модель высшего образования.
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 12:45
Садовничий представил делегации МИД Великобритании потенциал МГУ
 
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