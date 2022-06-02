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Садовничий: система образования должна обобщить лучший опыт предыдущих лет

Садовничий: система образования должна обобщить лучший опыт предыдущих лет - РИА Новости, 02.06.2022

Садовничий: система образования должна обобщить лучший опыт предыдущих лет

Новая система образования должна обобщить лучший российский и советский опыт, заявил президент российского совета ректоров Виктор Садовничий. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:44

2022-06-02T16:44

2022-06-02T17:15

общество

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виктор садовничий

образование

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Новая система образования должна обобщить лучший российский и советский опыт, заявил президент российского совета ректоров Виктор Садовничий.По его словам, образование - главный ресурс нашего развития. Садовничий отметил, что при обсуждении новой системы необходимо сохранить взаимное признание систем образовательных квалификаций Российской Федерации и стран Евразийского экономического союза, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других регионов мира. Он отметил, что не стоит забывать и об иностранных студентах.Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия намерена отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную модель высшего образования.

https://ria.ru/20220210/mgu-1772050307.html

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общество, россия, виктор садовничий, образование, навигатор абитуриента