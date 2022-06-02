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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle - РИА Новости, 02.06.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle - РИА Новости, 02.06.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской государственной телерадиокомпании Yle, свидетельствуют данные универсального сервиса РКН. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T23:24
2022-06-02T23:26
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
финляндия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской государственной телерадиокомпании Yle, свидетельствуют данные универсального сервиса РКН.Адрес сайта Yle есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. Ведомство ограничило доступ к ресурсу по требованию Генпрокуратуры.В универсальном сервисе обращается внимание, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
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финляндия
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Новости
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, финляндия
23:24 02.06.2022 (обновлено: 23:26 02.06.2022)
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской государственной телерадиокомпании Yle

© РИА НовостиИнтернет-сайт с видеоконтентом
Интернет-сайт с видеоконтентом - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости
Интернет-сайт с видеоконтентом. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской государственной телерадиокомпании Yle, свидетельствуют данные универсального сервиса РКН.
Адрес сайта Yle есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. Ведомство ограничило доступ к ресурсу по требованию Генпрокуратуры.
В универсальном сервисе обращается внимание, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
Смартфон - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФФинляндия
 
 
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