https://ria.ru/20220602/roskomnadzor-1792760612.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle - РИА Новости, 02.06.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской государственной телерадиокомпании Yle, свидетельствуют данные универсального сервиса РКН. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T23:24
2022-06-02T23:24
2022-06-02T23:26
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
финляндия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской государственной телерадиокомпании Yle, свидетельствуют данные универсального сервиса РКН.Адрес сайта Yle есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. Ведомство ограничило доступ к ресурсу по требованию Генпрокуратуры.В универсальном сервисе обращается внимание, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
https://ria.ru/20220531/gugl-1792173416.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, финляндия
23:24 02.06.2022 (обновлено: 23:26 02.06.2022)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской государственной телерадиокомпании Yle