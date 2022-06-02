https://ria.ru/20220602/roskomnadzor-1792760612.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle - РИА Новости, 02.06.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской государственной телерадиокомпании Yle, свидетельствуют данные универсального сервиса РКН. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T23:24

2022-06-02T23:24

2022-06-02T23:26

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

финляндия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской государственной телерадиокомпании Yle, свидетельствуют данные универсального сервиса РКН.Адрес сайта Yle есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. Ведомство ограничило доступ к ресурсу по требованию Генпрокуратуры.В универсальном сервисе обращается внимание, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".

https://ria.ru/20220531/gugl-1792173416.html

финляндия

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2022

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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, финляндия