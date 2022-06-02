Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область стала лидером в российском рейтинге лесного хозяйства - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220602/reyting-1792593953.html
Липецкая область стала лидером в российском рейтинге лесного хозяйства
Липецкая область стала лидером в российском рейтинге лесного хозяйства - РИА Новости, 02.06.2022
Липецкая область стала лидером в российском рейтинге лесного хозяйства
По данным Рослесхоза Липецкая область стала лучшей в России в рейтинге эффективности ведения лесного хозяйства, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:33
2022-06-02T12:33
липецкая область
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_8bfa0691a638ad4ea82cc9b543cf470a.jpg
ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. По данным Рослесхоза Липецкая область стала лучшей в России в рейтинге эффективности ведения лесного хозяйства, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, оценивалась эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений за прошлый год. В сравнении с показателями 2020 года Липецкая область поднялась сразу на 14 позиций и возглавила всероссийский рейтинг.Артамонов отметил, что работа лесных ведомств оценивалась по ряду критериев. В том числе учитывались площади посаженных деревьев, объём заготовленной древесины, число лесных пожаров и средняя площадь одного возгорания, финансово-экономическая деятельность."В Липецкой области сохранению и восстановлению лесов уделяется большое внимание. Мы регулярно обновляем материально-техническую базу лесных хозяйств, следим за безопасностью, занимаемся профилактикой пожаров. Работа ведётся большая, комплексная и, как подтверждают полученные результаты, эффективная", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220531/avtobusy-1792064103.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_229e908fdc37bc9c7b969481c4948220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), игорь артамонов
12:33 02.06.2022
 

Липецкая область стала лидером в российском рейтинге лесного хозяйства

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. По данным Рослесхоза Липецкая область стала лучшей в России в рейтинге эффективности ведения лесного хозяйства, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, оценивалась эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений за прошлый год. В сравнении с показателями 2020 года Липецкая область поднялась сразу на 14 позиций и возглавила всероссийский рейтинг.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 15:44Липецкая область
Липецкая область закупит 60 новых экологичных автобусов
Артамонов отметил, что работа лесных ведомств оценивалась по ряду критериев. В том числе учитывались площади посаженных деревьев, объём заготовленной древесины, число лесных пожаров и средняя площадь одного возгорания, финансово-экономическая деятельность.
"В Липецкой области сохранению и восстановлению лесов уделяется большое внимание. Мы регулярно обновляем материально-техническую базу лесных хозяйств, следим за безопасностью, занимаемся профилактикой пожаров. Работа ведётся большая, комплексная и, как подтверждают полученные результаты, эффективная", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Игорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала