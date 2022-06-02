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Липецкая область стала лидером в российском рейтинге лесного хозяйства
Липецкая область стала лидером в российском рейтинге лесного хозяйства - РИА Новости, 02.06.2022
Липецкая область стала лидером в российском рейтинге лесного хозяйства
По данным Рослесхоза Липецкая область стала лучшей в России в рейтинге эффективности ведения лесного хозяйства, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:33
2022-06-02T12:33
2022-06-02T12:33
липецкая область
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. По данным Рослесхоза Липецкая область стала лучшей в России в рейтинге эффективности ведения лесного хозяйства, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, оценивалась эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений за прошлый год. В сравнении с показателями 2020 года Липецкая область поднялась сразу на 14 позиций и возглавила всероссийский рейтинг.Артамонов отметил, что работа лесных ведомств оценивалась по ряду критериев. В том числе учитывались площади посаженных деревьев, объём заготовленной древесины, число лесных пожаров и средняя площадь одного возгорания, финансово-экономическая деятельность."В Липецкой области сохранению и восстановлению лесов уделяется большое внимание. Мы регулярно обновляем материально-техническую базу лесных хозяйств, следим за безопасностью, занимаемся профилактикой пожаров. Работа ведётся большая, комплексная и, как подтверждают полученные результаты, эффективная", – сказал Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. По данным Рослесхоза Липецкая область стала лучшей в России в рейтинге эффективности ведения лесного хозяйства, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, оценивалась эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений за прошлый год. В сравнении с показателями 2020 года Липецкая область поднялась сразу на 14 позиций и возглавила всероссийский рейтинг.
Артамонов отметил, что работа лесных ведомств оценивалась по ряду критериев. В том числе учитывались площади посаженных деревьев, объём заготовленной древесины, число лесных пожаров и средняя площадь одного возгорания, финансово-экономическая деятельность.
"В Липецкой области сохранению и восстановлению лесов уделяется большое внимание. Мы регулярно обновляем материально-техническую базу лесных хозяйств, следим за безопасностью, занимаемся профилактикой пожаров. Работа ведётся большая, комплексная и, как подтверждают полученные результаты, эффективная", – сказал Артамонов
.