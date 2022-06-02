https://ria.ru/20220602/reyting-1792593953.html

Липецкая область стала лидером в российском рейтинге лесного хозяйства

Липецкая область стала лидером в российском рейтинге лесного хозяйства - РИА Новости, 02.06.2022

Липецкая область стала лидером в российском рейтинге лесного хозяйства

По данным Рослесхоза Липецкая область стала лучшей в России в рейтинге эффективности ведения лесного хозяйства, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:33

2022-06-02T12:33

2022-06-02T12:33

липецкая область

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. По данным Рослесхоза Липецкая область стала лучшей в России в рейтинге эффективности ведения лесного хозяйства, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, оценивалась эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений за прошлый год. В сравнении с показателями 2020 года Липецкая область поднялась сразу на 14 позиций и возглавила всероссийский рейтинг.Артамонов отметил, что работа лесных ведомств оценивалась по ряду критериев. В том числе учитывались площади посаженных деревьев, объём заготовленной древесины, число лесных пожаров и средняя площадь одного возгорания, финансово-экономическая деятельность."В Липецкой области сохранению и восстановлению лесов уделяется большое внимание. Мы регулярно обновляем материально-техническую базу лесных хозяйств, следим за безопасностью, занимаемся профилактикой пожаров. Работа ведётся большая, комплексная и, как подтверждают полученные результаты, эффективная", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220531/avtobusy-1792064103.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), игорь артамонов