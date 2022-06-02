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В Новгородской области нашли тело новорожденного ребенка в лесополосе

В Новгородской области нашли тело новорожденного ребенка в лесополосе - РИА Новости, 02.06.2022

В Новгородской области нашли тело новорожденного ребенка в лесополосе

Следственные органы проводят проверку после обнаружения тела новорожденного ребенка в лесополосе в Новгородской области, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:30

2022-06-02T12:30

2022-06-02T12:34

происшествия

новгородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после обнаружения тела новорожденного ребенка в лесополосе в Новгородской области, сообщило региональное СУСК РФ."1 июня поступило сообщение о том, что в лесополосе в селе Подгощи Шимского района Новгородской области обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти ребенка.

https://ria.ru/20220530/telo-1791741355.html

новгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, новгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)