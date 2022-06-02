https://ria.ru/20220602/razoruzhenie-1792760949.html

В ООН призвали Россию и США вернуться к диалогу по разоружению

В ООН призвали Россию и США вернуться к диалогу по разоружению - РИА Новости, 02.06.2022

В ООН призвали Россию и США вернуться к диалогу по разоружению

США и России нужно вернуться к диалогу по разоружению при первой же возможности, заявила замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу, выступая на мероприятии... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T23:31

2022-06-02T23:31

2022-06-02T23:31

в мире

россия

сша

оон

идзуми накамицу

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ООН, 2 июн - РИА Новости. США и России нужно вернуться к диалогу по разоружению при первой же возможности, заявила замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу, выступая на мероприятии Ассоциации по контролю над вооружениями.По ее словам, "контроль над вооружениями и усилия по разоружению являются инструментами для обеспечения нашей безопасности". Ни одна из этих задач не может быть достигнута без диалога и взаимодействия, отметила она."Несмотря на то, что нынешняя ситуация делает это сложным, Соединенным Штатам и РФ нужно вернуться к диалогу при первой доступной возможности", - сказала Накамицу.Она отметила, что даже в самые накаленные моменты холодной войны государства были способны вступать в диалог."Действие СНВ-3 истечет через четыре года. Время на то, чтобы договориться о следующем соглашении, истекает. И очевидно, что это не может произойти без диалога и взаимодействия", - заявила замгенсека.Она указала, что после масштабных кризисов всегда появляется окно возможностей для переговоров по контролю над вооружениями. Накамицу призвала уже готовиться к нему, чтобы, когда оно появится, "немедленно начать субстантивные переговоры".

https://ria.ru/20220505/snv-3-1786903487.html

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сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, оон, идзуми накамицу