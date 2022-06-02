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В ООН призвали Россию и США вернуться к диалогу по разоружению - РИА Новости, 02.06.2022
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В ООН призвали Россию и США вернуться к диалогу по разоружению
В ООН призвали Россию и США вернуться к диалогу по разоружению - РИА Новости, 02.06.2022
В ООН призвали Россию и США вернуться к диалогу по разоружению
США и России нужно вернуться к диалогу по разоружению при первой же возможности, заявила замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу, выступая на мероприятии... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T23:31
2022-06-02T23:31
в мире
россия
сша
оон
идзуми накамицу
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ООН, 2 июн - РИА Новости. США и России нужно вернуться к диалогу по разоружению при первой же возможности, заявила замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу, выступая на мероприятии Ассоциации по контролю над вооружениями.По ее словам, "контроль над вооружениями и усилия по разоружению являются инструментами для обеспечения нашей безопасности". Ни одна из этих задач не может быть достигнута без диалога и взаимодействия, отметила она."Несмотря на то, что нынешняя ситуация делает это сложным, Соединенным Штатам и РФ нужно вернуться к диалогу при первой доступной возможности", - сказала Накамицу.Она отметила, что даже в самые накаленные моменты холодной войны государства были способны вступать в диалог."Действие СНВ-3 истечет через четыре года. Время на то, чтобы договориться о следующем соглашении, истекает. И очевидно, что это не может произойти без диалога и взаимодействия", - заявила замгенсека.Она указала, что после масштабных кризисов всегда появляется окно возможностей для переговоров по контролю над вооружениями. Накамицу призвала уже готовиться к нему, чтобы, когда оно появится, "немедленно начать субстантивные переговоры".
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в мире, россия, сша, оон, идзуми накамицу
23:31 02.06.2022
 
В ООН призвали Россию и США вернуться к диалогу по разоружению

В ООН призвали Россию и США вернуться к диалогу по разоружению при первой возможности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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ООН, 2 июн - РИА Новости. США и России нужно вернуться к диалогу по разоружению при первой же возможности, заявила замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу, выступая на мероприятии Ассоциации по контролю над вооружениями.
По ее словам, "контроль над вооружениями и усилия по разоружению являются инструментами для обеспечения нашей безопасности". Ни одна из этих задач не может быть достигнута без диалога и взаимодействия, отметила она.
"Несмотря на то, что нынешняя ситуация делает это сложным, Соединенным Штатам и РФ нужно вернуться к диалогу при первой доступной возможности", - сказала Накамицу.
Она отметила, что даже в самые накаленные моменты холодной войны государства были способны вступать в диалог.
"Действие СНВ-3 истечет через четыре года. Время на то, чтобы договориться о следующем соглашении, истекает. И очевидно, что это не может произойти без диалога и взаимодействия", - заявила замгенсека.
Она указала, что после масштабных кризисов всегда появляется окно возможностей для переговоров по контролю над вооружениями. Накамицу призвала уже готовиться к нему, чтобы, когда оно появится, "немедленно начать субстантивные переговоры".
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В миреРоссияСШАООНИдзуми Накамицу
 
 
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