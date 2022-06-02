https://ria.ru/20220602/raspoznavanie-1792518288.html

В трех регионах России внедряют систему распознавания силуэтов

В трех регионах России внедряют систему распознавания силуэтов - РИА Новости, 02.06.2022

В трех регионах России внедряют систему распознавания силуэтов

Региональные власти внедряют платформу видеоаналитики с возможностью распознавания обезличенных силуэтов нейросетями, ее разработал технологический партнер... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:49

2022-06-02T08:49

2022-06-02T09:47

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

технологии

ростех

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Региональные власти внедряют платформу видеоаналитики с возможностью распознавания обезличенных силуэтов нейросетями, ее разработал технологический партнер госкорпорации "Ростех" — компания NtechLab. Об этом пишет газета "Коммерсант".Как отметили разработчики, система работает на базе искусственного интеллекта. Заявленная цель — отслеживание загруженности объектов и обеспечение безопасности. Специализированное ПО при интеграции с городскими камерами способно посчитать число посетителей и проанализировать маршруты их перемещения.Система внедрена на 200 объектах: в парках, на спортивных и культурных объектах, автобусных остановках и в медицинских учреждениях. Силуэт распознается в видеопотоке с камер наблюдения, данные сохраняются в форме аналитических отчетов и таблиц и удаляются спустя установленное время. Программа позволяет понять, какие объекты перегружены."Информацию с камер на автобусных остановках, например, можно использовать для планирования маршрутов", — отметила коммерческий директор NtechLab Ирина Кривенкова.По словам замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Вячеслава Метелева, доступ к данным системы получат сотрудники оперативных служб, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании.В Подмосковье уже установлено более 82 тысяч камер, в этом году планируется ввести еще 25 тысяч, сообщал губернатор области Андрей Воробьев 26 января. По его словам, не менее 20 тысяч подъездов намерены оборудовать видеонаблюдением с функцией распознавания лиц. В столице работает 213 тысяч камер.

https://ria.ru/20211222/ubiystvo-1764879698.html

московская область (подмосковье)

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей воробьев, московская область (подмосковье), технологии, ростех