https://ria.ru/20220602/raspoznavanie-1792518288.html
В трех регионах России внедряют систему распознавания силуэтов
В трех регионах России внедряют систему распознавания силуэтов - РИА Новости, 02.06.2022
В трех регионах России внедряют систему распознавания силуэтов
Региональные власти внедряют платформу видеоаналитики с возможностью распознавания обезличенных силуэтов нейросетями, ее разработал технологический партнер... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T08:49
2022-06-02T08:49
2022-06-02T09:47
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
технологии
ростех
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Региональные власти внедряют платформу видеоаналитики с возможностью распознавания обезличенных силуэтов нейросетями, ее разработал технологический партнер госкорпорации "Ростех" — компания NtechLab. Об этом пишет газета "Коммерсант".Как отметили разработчики, система работает на базе искусственного интеллекта. Заявленная цель — отслеживание загруженности объектов и обеспечение безопасности. Специализированное ПО при интеграции с городскими камерами способно посчитать число посетителей и проанализировать маршруты их перемещения.Система внедрена на 200 объектах: в парках, на спортивных и культурных объектах, автобусных остановках и в медицинских учреждениях. Силуэт распознается в видеопотоке с камер наблюдения, данные сохраняются в форме аналитических отчетов и таблиц и удаляются спустя установленное время. Программа позволяет понять, какие объекты перегружены."Информацию с камер на автобусных остановках, например, можно использовать для планирования маршрутов", — отметила коммерческий директор NtechLab Ирина Кривенкова.По словам замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Вячеслава Метелева, доступ к данным системы получат сотрудники оперативных служб, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании.В Подмосковье уже установлено более 82 тысяч камер, в этом году планируется ввести еще 25 тысяч, сообщал губернатор области Андрей Воробьев 26 января. По его словам, не менее 20 тысяч подъездов намерены оборудовать видеонаблюдением с функцией распознавания лиц. В столице работает 213 тысяч камер.
https://ria.ru/20211222/ubiystvo-1764879698.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), технологии, ростех
08:49 02.06.2022 (обновлено: 09:47 02.06.2022)
В трех регионах России внедряют систему распознавания силуэтов
"Ъ": в Московской области и двух других регионах внедряют систему распознавания силуэтов
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Региональные власти внедряют платформу видеоаналитики с возможностью распознавания обезличенных силуэтов нейросетями, ее разработал технологический партнер госкорпорации "Ростех" — компания NtechLab. Об этом пишет газета "Коммерсант
".
Как отметили разработчики, система работает на базе искусственного интеллекта. Заявленная цель — отслеживание загруженности объектов и обеспечение безопасности. Специализированное ПО при интеграции с городскими камерами способно посчитать число посетителей и проанализировать маршруты их перемещения.
Система внедрена на 200 объектах: в парках, на спортивных и культурных объектах, автобусных остановках и в медицинских учреждениях. Силуэт распознается в видеопотоке с камер наблюдения, данные сохраняются в форме аналитических отчетов и таблиц и удаляются спустя установленное время. Программа позволяет понять, какие объекты перегружены.
"Информацию с камер на автобусных остановках, например, можно использовать для планирования маршрутов", — отметила коммерческий директор NtechLab Ирина Кривенкова.
По словам замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Вячеслава Метелева, доступ к данным системы получат сотрудники оперативных служб, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании.
В Подмосковье уже установлено более 82 тысяч камер, в этом году планируется ввести еще 25 тысяч, сообщал губернатор области Андрей Воробьев
26 января. По его словам, не менее 20 тысяч подъездов намерены оборудовать видеонаблюдением с функцией распознавания лиц. В столице работает 213 тысяч камер.