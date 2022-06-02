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ВСУ выпустили 14 ракет "Точка-У" по территории ЛНР с начала эскалации - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/rakety-1792521057.html
ВСУ выпустили 14 ракет "Точка-У" по территории ЛНР с начала эскалации
ВСУ выпустили 14 ракет "Точка-У" по территории ЛНР с начала эскалации - РИА Новости, 02.06.2022
ВСУ выпустили 14 ракет "Точка-У" по территории ЛНР с начала эскалации
Украинские войска с 17 февраля по 2 июня 976 раз обстреляли территорию ЛНР, применив почти 10 тысяч боеприпасов, включая 14 ракет "Точка-У", сообщает... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:09
2022-06-02T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска с 17 февраля по 2 июня 976 раз обстреляли территорию ЛНР, применив почти 10 тысяч боеприпасов, включая 14 ракет "Точка-У", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."С 17 февраля по 2 июля представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 976 обстрелов территории Республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения. Всего противником применено 9 985 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (14 ракет), РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч" (1 897 снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства."За период с 17.02.2022 по 02.06.2022 ... жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины) стали 140 мирных жителей, из которых 34 погибли и 106 человек получили ранения. Один ребенок погиб и шестнадцать детей получили ранения", - также говорится в сообщении.Отмечается, что было разрушено и повреждено 1231 домостроение в 30 населенных пунктах. Повреждено 116 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220602/svetlodarsk-1792353054.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
09:09 02.06.2022 (обновлено: 09:20 02.06.2022)
 
ВСУ выпустили 14 ракет "Точка-У" по территории ЛНР с начала эскалации

ЛНР: украинские войска выпустили 14 ракет "Точка-У" по территории республики с 17 февраля

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГород Попасная
Город Попасная - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска с 17 февраля по 2 июня 976 раз обстреляли территорию ЛНР, применив почти 10 тысяч боеприпасов, включая 14 ракет "Точка-У", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"С 17 февраля по 2 июля представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 976 обстрелов территории Республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения. Всего противником применено 9 985 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (14 ракет), РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч" (1 897 снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
"За период с 17.02.2022 по 02.06.2022 ... жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины) стали 140 мирных жителей, из которых 34 погибли и 106 человек получили ранения. Один ребенок погиб и шестнадцать детей получили ранения", - также говорится в сообщении.
Отмечается, что было разрушено и повреждено 1231 домостроение в 30 населенных пунктах. Повреждено 116 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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