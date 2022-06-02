https://ria.ru/20220602/ptitsefabrika-1792658730.html

В Тамбовской области построят птицефабрику за 2,6 млрд рублей

В Тамбовской области построят птицефабрику за 2,6 млрд рублей - РИА Новости, 02.06.2022

В Тамбовской области построят птицефабрику за 2,6 млрд рублей

Современную птицефабрику с собственной кормовой базой планируется построить в селе Авдеевка Тамбовской области, сообщает пресс-служба областной администрации. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:39

2022-06-02T15:39

2022-06-02T15:39

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

экономика

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ТАМБОВ, 2 июн – РИА Новости. Современную птицефабрику с собственной кормовой базой планируется построить в селе Авдеевка Тамбовской области, сообщает пресс-служба областной администрации."Предприятие планирует производить 110 миллионов яиц в год – это будет самая крупная птицефабрика в регионе и одна из крупнейших в Центральном федеральном округе. Проект позволит создать в области около ста новых рабочих мест. Привлечение инвесторов, открытие новых производств является частью стратегии развития региона, которая направлена на повышение привлекательности Тамбовской области и улучшению качества жизни наших жителей", - сказал глава Тамбовской области Максим Егоров.В пресс-службе уточнили, что инвесторы планируют построить комплекс на 400 тысяч кур несушек в течение трех-пятилет. Комплекс будет включать элеватор объемом 40 тысяч тонн с цехом по приготовлению кормов объемом 30 тысяч тонн в год, а также цех по переработке многолетних трав, производительностью 12 тысяч тонн в год.Строительство и ввод объектов в эксплуатацию планируется осуществлять поэтапно, отдельными производствами, каждое из которых может вести самостоятельную хозяйственную деятельность.Сумма инвестиций превысит 2,6 миллиарда рублей. Инвестирование планируется произвести за счет собственных и привлеченных средств.

https://ria.ru/20220520/promkompleks-1789761473.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров, экономика