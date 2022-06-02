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Рогозин спрогнозировал осложнение обстановки с производством в России - РИА Новости, 02.06.2022
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Наука
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Рогозин спрогнозировал осложнение обстановки с производством в России
Рогозин спрогнозировал осложнение обстановки с производством в России - РИА Новости, 02.06.2022
Рогозин спрогнозировал осложнение обстановки с производством в России
Обстановка в России через год осложнится, но "Роскосмос" уже сейчас начал готовиться к проблемам, которые испытает промышленность, заявил гендиректор... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:57
2022-06-02T16:57
наука
космос - риа наука
сергей королев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Обстановка в России через год осложнится, но "Роскосмос" уже сейчас начал готовиться к проблемам, которые испытает промышленность, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на отраслевой конференции руководителей и специалистов служб управления персоналом организаций ракетно-космической отрасли."Через год ситуация в стране изменится, осложнится, потому что будут выработаны ресурсы авиа- и автопарков. Мы столкнемся с теми проблемами, к решению которых "Роскосмос" приступил уже сейчас", - приводятся слова Рогозина на сайте "Роскосмоса"."Не все наши промышленные партнеры, думаю, смогут вовремя справиться с этими задачами. На некое время все мы ощутим заметное проседание. Это нужно осознавать и готовиться, а не делать вид, что война где-то далеко. Не нужно вести себя по принципу "Моя хата с краю". Война уже у нас. Она пришла к нам в дом", - добавил он.При этом он признался, что верит в грандиозное будущее отечественной космонавтики. Цели, по его словам, определены, а инструментарий для их достижения понятен. Единственной, но в то же время решаемой проблемой Рогозин назвал недостаток финансирования.Гендиректор "Роскосмоса" призвал брать пример с легендарного конструктора Сергея Королева, который "спалил" себя на работе, потому что работал на свою Родину, верил в ее высокие идеалы."Он понимал, что мы должны быть впереди планеты", - добавил Рогозин.
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космос - риа наука, сергей королев, россия, роскосмос
16:57 02.06.2022
 
Рогозин спрогнозировал осложнение обстановки с производством в России

Рогозин спрогнозировал осложнение обстановки с производством в России через год

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Обстановка в России через год осложнится, но "Роскосмос" уже сейчас начал готовиться к проблемам, которые испытает промышленность, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на отраслевой конференции руководителей и специалистов служб управления персоналом организаций ракетно-космической отрасли.
"Через год ситуация в стране изменится, осложнится, потому что будут выработаны ресурсы авиа- и автопарков. Мы столкнемся с теми проблемами, к решению которых "Роскосмос" приступил уже сейчас", - приводятся слова Рогозина на сайте "Роскосмоса".
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"Не все наши промышленные партнеры, думаю, смогут вовремя справиться с этими задачами. На некое время все мы ощутим заметное проседание. Это нужно осознавать и готовиться, а не делать вид, что война где-то далеко. Не нужно вести себя по принципу "Моя хата с краю". Война уже у нас. Она пришла к нам в дом", - добавил он.
При этом он признался, что верит в грандиозное будущее отечественной космонавтики. Цели, по его словам, определены, а инструментарий для их достижения понятен. Единственной, но в то же время решаемой проблемой Рогозин назвал недостаток финансирования.
Гендиректор "Роскосмоса" призвал брать пример с легендарного конструктора Сергея Королева, который "спалил" себя на работе, потому что работал на свою Родину, верил в ее высокие идеалы.
"Он понимал, что мы должны быть впереди планеты", - добавил Рогозин.
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