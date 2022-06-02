https://ria.ru/20220602/proizvodstvo-1792686532.html

Рогозин спрогнозировал осложнение обстановки с производством в России

Рогозин спрогнозировал осложнение обстановки с производством в России - РИА Новости, 02.06.2022

Рогозин спрогнозировал осложнение обстановки с производством в России

Обстановка в России через год осложнится, но "Роскосмос" уже сейчас начал готовиться к проблемам, которые испытает промышленность, заявил гендиректор... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:57

2022-06-02T16:57

2022-06-02T16:57

наука

космос - риа наука

сергей королев

россия

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_529556f2c481e85c8c06b7344a434f2a.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Обстановка в России через год осложнится, но "Роскосмос" уже сейчас начал готовиться к проблемам, которые испытает промышленность, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на отраслевой конференции руководителей и специалистов служб управления персоналом организаций ракетно-космической отрасли."Через год ситуация в стране изменится, осложнится, потому что будут выработаны ресурсы авиа- и автопарков. Мы столкнемся с теми проблемами, к решению которых "Роскосмос" приступил уже сейчас", - приводятся слова Рогозина на сайте "Роскосмоса"."Не все наши промышленные партнеры, думаю, смогут вовремя справиться с этими задачами. На некое время все мы ощутим заметное проседание. Это нужно осознавать и готовиться, а не делать вид, что война где-то далеко. Не нужно вести себя по принципу "Моя хата с краю". Война уже у нас. Она пришла к нам в дом", - добавил он.При этом он признался, что верит в грандиозное будущее отечественной космонавтики. Цели, по его словам, определены, а инструментарий для их достижения понятен. Единственной, но в то же время решаемой проблемой Рогозин назвал недостаток финансирования.Гендиректор "Роскосмоса" призвал брать пример с легендарного конструктора Сергея Королева, который "спалил" себя на работе, потому что работал на свою Родину, верил в ее высокие идеалы."Он понимал, что мы должны быть впереди планеты", - добавил Рогозин.

https://ria.ru/20220601/mks-1792347120.html

https://ria.ru/20220529/kosmos-1791512141.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, сергей королев, россия, роскосмос