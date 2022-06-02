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Профицит бюджета Подмосковья составил более 18 млрд рублей за 2021 год

Профицит бюджета Подмосковья составил более 18 млрд рублей за 2021 год - РИА Новости, 02.06.2022

Профицит бюджета Подмосковья составил более 18 млрд рублей за 2021 год

Профицит бюджета Московской области в 2021 году составил 18,9 миллиарда рублей, сообщили в региональном минфине. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:21

2022-06-02T16:21

2022-06-02T16:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Профицит бюджета Московской области в 2021 году составил 18,9 миллиарда рублей, сообщили в региональном минфине."По итогам 2021 года бюджет исполнен с профицитом почти в 18,9 миллиардов рублей", - сказано в сообщении.Доходы бюджета составили 730,7 миллиарда рублей за прошлый год, а расходы - 711,8 миллиарда рублей, уточнили в министерстве."Налоговые и неналоговые поступления за прошлый год возросли к уровню 2020 года на 24,5% до 635,5 миллиардов рублей - 100,7% к плану", - добавили в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220602/pereezd-1792519873.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика